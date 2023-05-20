Фильм "Золотая бронза" получил приз Российского союза ветеранов на кинофестивале в Туле

Картина режиссера Игоря Копылова рассказывает о жизни детей после трагедии в Беслане

ТАСС, 20 мая. Картина режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" получила приз Российского союза ветеранов на ХХI Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей картину.

"Фильм режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза", снятый кинокомпанией "Триикс медиа" при поддержке Института развития интернета, получил приз от Российского союза ветеранов на международном кинофестивале военного кино имени Озерова, который проходил в Туле", - сказали в пресс-службе.

Кинокартина "Золотая бронза" рассказывает о жизни детей после трагедии в Беслане. Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю их взросления. Его можно посмотреть в социальных сетях кинокомпании. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов.

В пресс-службе отметили, что с момента выхода в соцсетях "Золотая бронза" набрала более 12,9 млн просмотров и положительных отзывов. До премьеры в период специальных онлайн-показов в общеобразовательных учреждениях, которые проводились при содействии Минпросвещения в рамках проекта "Киноуроки в школах России", фильм посмотрели более 2 млн учащихся с 5-го по 11-й классы.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года. С 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, родился 26 января 1921 года. Среди самых известных его работ киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.