Гран-при анимационного фестиваля "МультПрактика" в Воронеже получила "Омичка"

Мероприятие проходило 19-21 мая

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Анимационный короткометражный фильм российского режиссера Елизаветы Скворцовой "Омичка" получил главный приз I Международного анимационного фестиваля "Мультпрактика" в Воронеже, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу поздравить главного победителя <...>- главный приз достается "Омичке" режиссера Елизаветы Скворцовой", - сказал иранский аниматор, председатель жюри фестиваля Омид Шохназар.

Фильм "Омичка" продолжительностью 15 минут снят Скворцовой в 2023 году.

Ранее организаторы фестиваля сообщали, что приняли свыше 800 заявок из 78 стран, из них в конкурсную программу было отобрано 99 фильмов из 25 стран, в том числе 5 полнометражных мультфильмов, 71 короткометражный анимационный фильм и 23 серии анимационных сериалов. Члены жюри фестиваля во главе с режиссером-аниматором, преподавателем анимации в Национальном университете телевидения Ирана Омидом Хошназаром отобрали победителей в 10 номинациях: лучшим анимационным сериалом признан "Умка", в котором режиссером выступил Даниила Варопай (Россия), лучшим полнометражным фильмом назван "Финник" Дениса Чернова (Россия), короткометражным мультфильмом - The Sprayer (Иран), лучшим фильмом для детей - Seed Cycle (Перу), лучшим фильмом для малышей - "Яблочный пирог" Сергея Меринова (Россия), для подростков - Blackbird (Турция), для взрослых - One Serving Per Can (Колумбия). Приз за лучшую студенческую работу отдан "Манки Битс" Маши Семиной (Россия), а специальный приз фестиваля достался "Ванлав" Варвары Яковлевой (Россия).

I Международный анимационный фестиваль "Мультпрактика" прошел в Воронеже 19-21 мая, его организовала и провела анимационная студия "Воронеж" (бывш. Wizart Animation) при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Воронежской области.