В Хабаровске открылся фестиваль "Амурские волны"

Мероприятие началось одновременно на трех площадках

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" открылся в понедельник тремя концертами одновременно, сообщили ТАСС в Минкультуры региона.

"Фестиваль начался на трех площадках. В городском дворце культуры прошли выступления военного оркестра штаба Тихоокеанского флота из Владивостока и духового оркестра Lena River Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Галины Кривошапко", - сказали в министерстве.

В Доме офицеров Восточного военного округа выступил 24 военный оркестр объединенного стратегического командования Южного военного округа из Ростова-на-Дону, в дворце дружбы "Русь" играл оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке РФ из Петропавловска-Камчатского.

Фестиваль "Амурские волны" будет проходить до 28 мая, концерты запланированы на 11 разных площадках Хабаровска. Приурочен фестиваль к юбилею краевой столицы, в конце мая городу исполнится 165 лет. Всего участниками станут около 700 музыкантов и 11 оркестров, в том числе из Москвы, Тюмени, Читы, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска и других городов. Возглавили "Амурские волны" заслуженный артист России, главный дирижер военно-оркестровой службы ВС РФ генерал-майор Тимофей Маякин и заслуженный артист России, начальник центрального военного оркестра министерства обороны РФ полковник Сергей Дурыгин.

Военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" стартовал в 2012 году по инициативе начальника военно-оркестровой службы ВС РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Участие в фестивале принимали музыканты из Белоруссии, КНДР, Казахстана, Монголии, КНР и других стран.