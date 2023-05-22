В Ярославле открыли трехмерную тактильную модель церкви Ильи Пророка

Тактильную модель объекта ЮНЕСКО установили по проекту "Особый взгляд на Золотое кольцо"

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Трехмерная тактильная модель памятника архитектуры, объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - церкви Ильи Пророка - открылась в понедельник в Ярославле благодаря программе "Особый взгляд на Золотое кольцо". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"У самого знаменитого ярославского храма - церкви Ильи Пророка - появилась миниатюрная копия. Тактильная модель объекта ЮНЕСКО установлена по проекту "Особый взгляд на Золотое кольцо". Она поможет людям с нарушениями зрения познакомиться с нашей достопримечательностью, которая воспроизведена с ювелирной точностью", - написал губернатор.

Он отметил, что власти региона заинтересованы в том, чтобы объекты культурного наследия Ярославской области были доступны всем без исключения. "Храм Ильи Пророка - четвертая тактильная модель наших памятников архитектуры. Два макета установлены в Угличе, один в Ростове. В планах - установить тактильную модель в Переславле-Залесском", - сообщил Евраев.

Храм Ильи Пророка строился в 1647-1650 годах богатыми купцами братьями Вонифатием и Иоанникием Скрипиными. Храм двухэтажный, с двумя крыльцами, на высоком подклете, с шатровой колокольней и галереей. В храме сохранились росписи XVII века.

Социокультурный проект "Особый взгляд на Золотое кольцо" реализуется благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при поддержке Министерства культуры РФ и в партнерстве с информационным агентством ТАСС. Проект предполагает установку уличных металлических тактильных моделей памятников архитектуры и культурного наследия России, часть из которых является объектами культурного наследия ЮНЕСКО.