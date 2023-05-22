Проект "Том Сойер фест" в Боровичах намерены продлить еще на три года

В 2022 году в рамках проекта в городе восстановили пять фасадов старинных особняков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест" будет продлен в Боровичах Новгородской области еще на три года. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время рабочей поездки в Боровичи.

"Есть понимание, куда двигаться дальше, поэтому предлагаю в Боровичах этот проект продлить на следующую трехлетку", - сказал Никитин.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, начиная с 2015 года участниками добровольческого движения стали 80 российских городов. Боровичи присоединились к проекту в прошлом году - в городе были восстановлены пять фасадов старинных особняков. В этом году работы запланированы еще на трех фасадах домов на набережной и на улице Порожской.

"Боровичи меняются. Меняются в лучшую сторону, причем совершенно по разным направлениям. Есть общественный проект "Том Сойер фест", когда его участники ремонтирует фасады с минимальной поддержкой областного бюджета. Есть проекты более серьезные - это набережная и площадь 1 Мая. Боровичи - очень красивый город, и его жители очень благодарно относятся к тому, что его приводят в порядок. Безусловно есть еще задачи - мы с главой это обсуждаем. Будем району помогать", - отметил Никитин.

Проект по реконструкции набережной Октябрьской Революции в Боровичах стал участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на его реализацию выделено 81,7 млн рублей, из них 70 млн рублей - средства федерального бюджета, 10 млн рублей - регионального, 1,7 млн рублей - местного. Проведены работы по благоустройству набережной. На ней появились смотровые площадки, арт-объекты, скульптурная композиция "Красноармеец и медсестра". В этом году реконструкция продолжится. Будет проведено устройство технических коммуникаций, укрепление склонов. Стоимость работ - более 19 млн рублей.