В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии

Впервые в шорт-лист претендентов на литературную награду попали произведения, написанные на болгарском и каталонском языках

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Имя лауреата Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2023) во вторник будет объявлено в Лондоне. Автор одного из шести произведений, попавших в шорт-лист претендентов на престижную литературную награду, получит £50 тыс. ($62 тыс. по текущему курсу), которые должен будет разделить с переводчиком книги на английский.

В 2023 году на премию претендуют уроженцы Болгарии, Испании, Кот-д'Ивуара, Мексики, Франции и Южной Кореи. Произведения, написанные на болгарском и каталонском языках, вошли в короткий список номинантов впервые.

"Времеубежище" (Shelter) болгарского прозаика и поэта Георги Господинова и "Скала" (Boulder) испанки Эвы Бальтасар, которая пишет на языке жителей Каталонии, будут спорить с романом "Мертворожденная" (Still Born) мексиканки Гуадалупе Неттель и "Стой прочно" (Standing Heavy) - первым произведением ивуарийца Патрика Арман-Гбака Бреде, который пишет под псевдонимом GauZ. Спустя почти 20 лет после выхода в свет на премию был номинирован недавно переведенный на английский язык роман "Кит" (Whale) южнокорейского писателя, сценариста и режиссера Чхон Мён Квана, успевший стать классикой на родине своего создателя. В шорт-лист из длинного списка премии не удалось попасть пишущему на русском языке украинскому автору Андрею Куркову с книгой "Львовская гастроль Джими Хендрикса", созданной в 2012 году.

Уже во второй раз на премию выдвинута родившаяся в Гваделупе 86-летняя французская писательница Мариз Конде. Текст своего последнего романа - "Евангелие от Нового Света" (The Gospel According to the New World) - она была вынуждена диктовать мужу Ричарду Филкоксу, так как потеряла зрение в результате наследственного заболевания, поражающего нервную систему. Филкокс традиционно выступил и в качестве переводчика книги, написанной в жанре магического реализма и рассказывающей историю родившегося на карибском острове юноши, чья судьба во многом повторяет жизненный путь Иисуса Христа.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году и впервые вручена на следующий год. До 2013 года награда присуждалась только авторам англоязычных произведений, проживающих в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве, однако затем организационный комитет разрешил номинировать и книги писателей из других стран, написанные на английском языке и изданные в Великобритании.

Международную Букеровскую премию начали присуждать в 2005 году за создание литературных произведений, переведенных на английский. Первоначально победителей объявляли раз в два года, но в 2016 году премия стала ежегодной. Состав определяющего победителя жюри из пяти человек, в которое включают литераторов, переводчиков и критиков, меняется каждый год. В 2023 году его возглавляет французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани.