В Адыгее состоялась премьера вальса выпускников гимназии имени писателя Евгения Шварца

Автором произведения стал заслуженный артист России Андрей Семенов

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. Вальс выпускников Майкопской гимназии №5 имени Евгения Шварца, в здании которой в начале XX века учился будущий драматург, впервые был исполнен на последнем звонке во вторник. Произведение написал для гимназистов заслуженный артист РФ, музыкальный руководитель Московского театра Эрмитаж, волонтер проекта "Дом Шварца" композитор Андрей Семенов, сообщила ТАСС координатор проекта "Дом Шварца" по созданию в Майкопе единственного в России культурного центра сказочника, Надежда Суховая.

"Впервые прозвучавший сегодня на последнем звонке "Вальс выпускников гимназии Шварца (Майкопский вальс)" может стать визитной карточкой майкопских выпускников, как "Марш Нахимовцев" композитора Соловьева-Седого. Его премьера приурочена к 110-летию окончания Алексеевского реального училища будущим драматургом. Произведение создано волонтером проекта "Дом Шварца", заслуженным артистом России, композитором Андреем Семеновым, его симфоническую версию записал Государственный симфонический оркестр Госфилармонии Адыгеи, а танец поставила заслуженная артистка Адыгеи Елена Сороковская", - рассказала она, уточнив, что проект реализован при поддержке министерства культуры республики.

Выпускники вальсировали во дворе гимназии, после чего им торжественно вручили значки гимназистов и открытки от "Дома Шварца" с портретом юного драматурга, с цитатой из пьесы "Обыкновенное чудо": "Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте - и вы будете так счастливы, что это просто чудо!"

"Майкоп играет самую главную роль в моем творчестве, для меня нет лучше места на земле, где бы так легко дышалось и черпалось вдохновение. И не только для меня: большое число преданных городу людей позволяют ему сохранять прекрасные традиции. Ведь то, что на выпускных вечерах положено танцевать вальс, сейчас далеко не везде, к сожалению, соблюдается. Поэтому когда наша команда волонтеров предложила придумать специальный вальс для гимназии, где учился Евгений Львович Шварц, я к этому отнесся как к подарку судьбы, и постарался передать всю свою любовь к Майкопу, его истории, к гимназии, которую Шварц так потрясающе описал в своих дневниках", - сказал ТАСС композитор Андрей Семенов.

По словам Семенова, "ни одна гимназия и школа на свете не получила такого замечательного биографа, как Шварц - воспитанник Алексеевского реального училища, в здании которого теперь располагается Майкопская гимназия №5 имени Евгения Шварца".

Майкоп и Шварц

Годы учебы в училище - с 1905-го по 1913-й - оставили глубокий след в жизни будущего драматурга. "Сколько моих снов внезапно из разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей. Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток в моей душе, если я через сорок с лишним лет чувствую себя как дома, очутившись во сне на уроке или на скамейке в зале", - писал Шварц в своих воспоминаниях.

Реальное училище в Майкопе было открыто 1 июля 1900 года, с 1904 года оно носило имя наследника престола цесаревича Алексея. Бессменным директором училища и председателем педсовета был Василий Соломонович Истаманов - ученик Дмитрия Менделеева, приверженец педагогической системы Константина Ушинского. Преподавателями реального училища были не только представители интеллектуальной элиты города, но и активные участники его культурной жизни, лекторы Народного университета. Реальное училище просуществовало до 1920 года, затем здесь всегда были школы, и только с 1943-го по 1947 год размещалось Краснодарское суворовское училище.

Сейчас здание реального училища является объектом культурного наследия регионального значения. В 2021 году по инициативе волонтеров проекта "Дом Шварца", в честь 125-летия со дня рождения драматурга, гимназии присвоено имя Евгения Шварца.

О проекте

Проект "Дом Шварца", который возглавляет внучка Евгения Шварца Мария Крыжановская, создан в Майкопе в 2020 году. Шварц уехал из города более 100 лет назад.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда чуть более пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Евгений Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет. В центре города сохранился дом, где жила его семья, в котором в будущем планируется создать культурный центр Евгения Шварца и единственный в России музей писателя.