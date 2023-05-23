Полунин "со второй попытки" пришел в Кремль на вручение ему премии Путиным

Артист балета не посетил церемонию вручения госнаград в марте 2023 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Артист балета Сергей Полунин сегодня пришел на церемонию вручения госнаград в Кремле, где он должен получить из рук президента РФ Владимира Путина премию для молодых деятелей искусства, передает корреспондент ТАСС.

Изначально планировалось, что глава государства лично отметит его на мартовской церемонии. Но Полунина тогда не было в зале. Путин обратил внимание на его отсутствие, при этом высказался об артисте как о "молодом, но уже признанном мастере".

Позже советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой пояснил, что Полунин, как и еще несколько деятелей, не смогли присутствовать на церемонии по объективным причинам, и награды им будут вручены позже, тоже в торжественной обстановке. В тот день вечером у Полунина была премьера его спектакля "Мастер и Маргарита". Поэтому, добавил Толстой, он репетировал и не мог прийти на награждение.