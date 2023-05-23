23 мая, 15:59

Танцовщик Леонид Сарафанов стал педагогом-репетитором Театра балета имени Леонида Якобсона

Эту должность он занял по приглашению художественного руководителя театра Андриана Фадеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Бывший премьер Мариинского и Михайловского театров Леонид Сарафанов провел во вторник свой первый урок для артистов труппы Театра балета имени Леонида Якобсона в качестве педагога-репетитора. Эту должность он занял по приглашению художественного руководителя театра Андриана Фадеева.

"Это не первый мой опыт работы с труппой Театра имени Леонида Якобсона, и я рад стать частью этой команды. В коллективе царит дружелюбная атмосфера, артисты работают с большим воодушевлением, есть пространство и возможности для творчества. Я вижу, что могу быть здесь полезным", - сказал журналистам Сарафанов

Выпускник Киевского хореографического училища, Леонид Сарафанов в 2000-2002 годах был солистом Национальной оперы Украины, а затем был приглашен на место премьера в Мариинский театр (2002-2011). В 2011-2021 годах он был премьером Михайловского театра, а с октября 2021-го по апрель 2023 года руководил балетной труппой Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. 40-летний мастер является лауреатом театральных премий "Бенуа танца", "Золотая маска", "Золотой софит", обладателем приза "Душа танца" журнала "Балет". 

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