Вторая часть выставки современного искусства в парке Малевича в Одинцове откроется в июне

В экспозицию войдут пять объектов, созданных в разные годы Игорем Шелковским, Леонидом Тишковым, Аллой Урбан, Александром Константиновым и Романом Ермаковым

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Посетители парка Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья с 2 июня смогут увидеть вторую часть выставки работ российских авторов современного искусства под открытым небом. Экспозицию дополнят пять художественных объектов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе организаторов проекта.

"2 июня в подмосковном парке Малевича при поддержке Третьяковской галереи и Министерства культуры и туризма Московской области открывается вторая часть выставки современных российских авторов. В экспозицию войдут пять объектов, созданных в разные годы Игорем Шелковским, Леонидом Тишковым, Аллой Урбан, Александром Константиновым и Романом Ермаковым. Вдохновленные идеями русского авангарда, произведения современных художников переосмысляют наследие XX века", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что экспозиция продолжит серию партнерских проектов Подмосковья и крупнейших культурных институций России. Первая часть выставки была открыта осенью прошлого года. Авторами представленных во второй части экспозиции объектов являются всемирно известные художники, классики неофициального искусства 1960-1970 гг., а также художники последующих поколений, уже получившие международное признание. Научным куратором выступает искусствовед, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова, куратором - искусствовед, креативный продюсер Ксения Новохатько.

"Третьяковская галерея наряду с монографическими выставками отечественных художников-классиков и тематическими концептуальными проектами об искусстве различных эпох и направлений регулярно демонстрирует творчество современных художников, представляющих самый широкий спектр пластических поисков и экспериментов, - процитировали в материале слова заместителя гендиректора Третьяковской галереи по научной работе Татьяны Карповой. - В рамках проекта, реализованного совместно с Министерством культуры и туризма Московской области, поддерживающим на протяжении многих лет нашу просветительскую миссию, мы знакомим публику с выдающимися произведениями современного искусства вне стен музея. Надеемся, что вторая часть экспозиции в Парке Малевича не только откроет посетителям новые имена художников, черпавших идеи в искусстве русского авангарда, но также станет пространством для культурного и интеллектуального досуга жителей Москвы и Московской области".

В пресс-службе отметили, что выставочный проект в парке Малевича призван раскрыть связь места с художником ХХ века Казимиром Малевичем через исследование и рефлексию его идей и философии русского авангарда. "Вторая часть выставки расширяет контекст, включая в экспозицию произведения нового поколения авторов. Проект объединяет серию объектов современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка", - добавили в пресс-службе.