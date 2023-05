Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби

Ему был 81 год

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Бывший бас-гитарист британской рок-группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал New Musical Express со ссылкой на ночной клуб Cavern Club, где выступала группа.

"С большим сожалением узнали о смерти Чеса Ньюби. Чес выступал в составе The Beatles несколько раз, когда [предыдущий бас-гитарист] Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Позже он играл в [группе] The Quarrymen. Интересно, что он был первым басистом-левшой в The Beatles. Покойся с миром, Чес Ньюби", - сказано в сообщении заведения.

Чарльз Ньюби, родившийся в городе Блэкпул на северо-западе Англии, был приглашен выступить на нескольких концертах The Beatles барабанщиком Питом Бестом в 1960 году после того, как Сатклифф (1940-1962) по завершении турне группы в ФРГ остался в Гамбурге изучать живопись. До того, как присоединиться к The Beatles, Ньюби играл в группе The Black Jacks, основанной его другом Бестом. Вместе с The Beatles бас-гитарист сыграл на четырех концертах в Ливерпуле (дважды), Уоллэси и Литерленде.

Позже один из основателей группы Джон Леннон (1940-1980) предложил Ньюби отправиться с коллективом во второе турне по Западной Германии, но тот ответил отказом, решив сосредоточиться на учебе в университете. В результате ухода Ньюби на бас-гитаре на постоянной основе стал играть Пол Маккартни.

Ньюби же после The Beatles и окончания университета преподавал математику в средней школе в городе Дройтвич в центральной части Англии. После выхода на пенсию в 1990 году он проживал в Олстере (графство Уорикшир). С 2016 года был участником группы The Quarrymen, которая была основана еще в 1956 году Ленноном и из которой по сути вышла The Beatles. The Quarrymen была воссоединена в 1994 году усилиями пианиста Джона Лоу и музыканта Рода Дэвиса, играющего на банджо.