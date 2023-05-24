На фестивале "Серебряное ожерелье" в Петербурге выступят российско-китайский оркестр и хор

Мероприятие состоится 27 и 28 мая в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Российско-китайский симфонический оркестр и Академический хор исполнят произведения русских композиторов на фестивале народной культуры "Серебряное ожерелье", который пройдет 27 и 28 мая в Петропавловской крепости и будет посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Программу события организаторы представили на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в среду.

"27 мая мы завершаем первый день этого фестиваля. Выступление Российско-китайского оркестра состоится ближе к 17:00. Состоит наше выступление полностью из русской музыки, хотя обычно мы комбинируем китайскую музыку, общемировую и русскую, конечно. Но в юбилей Петербурга наши китайские и русские музыканты вместе исполнят исключительно произведения русских композиторов, а также обработки народных песен", - рассказала художественный руководитель и главный дирижер Российско-китайского симфонического оркестра и Академического хора в Санкт-Петербурге Виктория Добровольская.

Она отметила, что китайские солисты исполнят с оркестром русские народные песни, такие как "Травушка-муравушка", "Калинка" и другие. "Этим выступлением мы буквально покажем, как китайские музыканты и в целом китайский народ любят народную русскую культуру и вообще русскую музыку. Закончим мы выступление Гимном великому городу", - отметила Добровольская. По словам директора Санкт-Петербургского государственного Дома народного творчества Ольги Богомазовой, это выступление станет "изюминкой" фестиваля в 2023 году.

"У нас будут сессии, конференции, будут представлены народно-художественные промыслы из регионов. И, конечно, на большой сцене мы увидим тысячи артистов, которые покажут свое мастерство народной культуры, хоровое, вокальное, танцевальное исполнение. На Соборной площади будет воздвигнут целый народный городок", - анонсировал заместитель председателя Комитета по культуре Санкт Петербурга Антон Александров.

Как рассказала Богомазова, в фестивале примут участие представители от Ненецкого автономного округа, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. "В этом году в нашем "Серебряном ожерелье" очень большой акцент сделан на молодежные коллективы", - добавила она. В частности, ожидается выступление дуэта "Этнозапил", в творчестве которого фольклорное наследие сочетается с новейшими технологиями, а также брейкеров в русских народных рубашках.