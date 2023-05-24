В книгу об Анастасе Микояне вошли протоколы переговоров с Кастро, Че Геварой и Кеннеди

Автор книги Андрей Рубанов сообщил, что некоторые архивные документы рассекретили недавно

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Уникальные архивные документы, в том числе недавно рассекреченные материалы, вошли в книгу Андрея Рубанова о советском политике Анастасе Микояне, более полувека проработавшем в высшем руководстве СССР. В их числе протоколы переговоров Микояна с бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро, латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой и 35-м президентом США Джоном Кеннеди, сообщил автор книги.

По словам Рубанова, книга посвящена непосредственно деятельности Микояна как дипломата международного уровня. "Очень интересно последить за тем, как вершилась внешняя советская политика и дипломатия. Я взял все протоколы переговоров с Кастро Фиделем, с Че Геварой, обширную переписку Микояна с Хрущевым. Микоян каждый день отчитывался как член политбюро. <...> Через три недели Микоян выехал в США, имел переговоры с Кеннеди, протокол этот есть, он рассекречен. Я очень внимательно проанализировал каждую фразу", - рассказал писатель на пресс-конференции в ТАСС по случаю презентации книги.

По словам автора, с предложением написать книгу к нему обратился внук Микояна - рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин. Рубанов сообщил, что Намин также предоставил ему все необходимые архивные документы, некоторые из которых рассекретили недавно. "Стас добыл документы, которые до него никто не мог добыть, в том числе не только в России", - добавил писатель.

Работа над книгой продолжалась в течение 2,5 лет. Рубанов добавил, что в издание вошли не все материалы, поскольку деятельность Микояна "одним томом объять невозможно". При создании книги автор консультировался с ведущими историками страны по разным направлениям. "И левых взглядов историков, и правых, и центристов, и других. К счастью, нам удалось учесть все мнения и замечания. Поэтому мы придерживались позиции объективности", - отметил Рубанов.

Кроме того, в книге использованы впервые публикующиеся эксклюзивные фотоматериалы из архива Намина. Издательство "Молодая гвардия" выпустило книгу в двух изданиях, одно из которых является частью серии "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ). "Серия ЖЗЛ - уникальная серия, попасть в которую просто обязан каждый человек, который оставил заметный след в истории. Безусловно, наша серия была бы неполной, если бы там не было биографии Анастаса Микояна. И для издательства, и для самой серии, общий стаж которой насчитывает 133 года, данное издание является уникальным", - отметила главный редактор издательства "Молодая гвардия" Мария Залесская.

Об Анастасе Микояне

Анастас Микоян (1895-1978) - советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. Нарком внешней и внутренней торговли (1926-1930), снабжения (1930-1934), пищевой промышленности (1934-1938), внешней торговли (1938-1946) СССР. Министр внешней торговли (1946-1949), торговли (1953-1955) СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1964-1965). Микоян считается одним из наиболее влиятельных советских политиков, начал свою карьеру при жизни В. И. Ленина и ушел в отставку лишь при Л. И. Брежневе.