Вот на что способна любовь: каким был путь Тины Тёрнер

По автобиографии Тины Тёрнер снят одноименный фильм — "На что способна любовь". Первая сцена происходит в церкви, где репетирует хор. Маленькую Тину попрекают за блюзовые распевы и отклонения от вокальной партии, но она не слушает руководителя. Из-за этого ее, пританцовывающую и припевающую в лучших традициях ритм-энд-блюза, схватив за ухо, выводят из здания. Этот эпизод описывает темперамент певицы и ее неугомонное желание выразить на сцене себя такой, какая она есть.

Глядя на выступления Тины или ее клипы (особенно где она зажигательно танцует), трудно представить, что когда-то вся ее карьера была разрушена руками одного человека, сама она осталась ни с чем и ей пришлось опять начинать с нуля то, что она так долго и кропотливо собирала по кусочкам.

Это не преувеличение — в ХХ веке музыкальный мир был намного-намного медленнее, чем сейчас. Карьера артистов часто зависела от решения одного продюсера, на которого могли тоннами сыпаться записи, который ежедневно прослушивал десятки музыкантов. Во всем этом ворохе потеряться начинающим молодым людям было довольно легко, не каждый мог снискать славу, даже выступив один раз на сцене легендарного клуба Хилли Кристала CBGB.

Анне Мэй Буллок (а именно так назвали Тину при рождении) повезло. В 18 лет она повстречала Айка Тёрнера (его еще называют одним из основателей рок-н-ролла) — успешного музыканта и продюсера, лидера группы Kings of Rhythm. Он привлек ее внимание с первого взгляда, и однажды, услышав, как тот в одиночку наигрывает песню Би Би Кинга, она поднялась к нему на сцену и запела с ним. С того самого момента она стала выступать на бэк-вокале у коллектива. В 60-е годы сменила свое имя на Тина, название группы изменили на Ike & Tina Turner Revue, а сама пара поженилась.

© YouTube / onemediamusic

В то же время Айк под влиянием популярности Рэя Чарльза задумывался о соул-проекте. Так они с Тиной записали трек A Fool in Love. Певец намеревался впоследствии заменить вокал Тины на мужской, но эту идею отверг лейбл — президент Sue Records уверил, что так эта песня станет хитом, и не прогадал: композиция тут же заняла одну из строк в топ-100 журнала Billboard.

Постепенно у Тины стал окончательно формироваться ее образ. Дикая, необузданная, яркая, она отжигала, ничем не уступая какому-нибудь Роберту Планту или Элвису Пресли. На сцене она появлялась в окружении своих бэк-вокалистов The Ikettes, с которыми они придумывали отвязные танцевальные выступления. Даже сам Мик Джаггер не устоял и перенял пару приемчиков у Тины (к слову, Айк и Тина выступали на разогреве у The Rolling Stones на их британском туре в 1966 году). Причем от своих движений Тина не отказывалась даже в почтенном возрасте: включите любой ее лайв последних лет — ей будто снова 20!

В 1970-е музыканты серьезно настроились на рок и стали записывать каверы, в том числе на прославленную Come Together The Beatles. Тогда же родился один из главных хитов Тины — кавер на песню группы Creedence Clearwater Revival Proud Mary. Он же и принес ей первую статуэтку Grammy за "Лучшее исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-энд-блюз".

У всей этой успешной истории есть и другая сторона — домашняя жизнь Тины. В тот момент она растила четырех мальчиков — двух от предыдущих отношений супруга и двух родных сыновей. Несмотря на это, Айк, который крепко сидел на кокаине, частенько колотил супругу то телефонным шнуром, то ботинками, то вешалками, то чем похуже. У нее были травмы, и нешуточные (вплоть до сломанной челюсти), но она все равно выходила на сцену — сильная и смелая.

© YouTube / Tina Turner Blog

Конечно, все это повлияло и на успех дуэта — гастрольных туров становилось все меньше, а их оригинальные записи терпели крах во всех чартах. В 1976 году Айк окончательно потерял контроль над собой, и певица сбежала от него, пока тот спал. Их последней успешной совместной песней стала Nutbush City Limits — ее Тина написала о своем родном городе.

Следующие несколько месяцев Тина пряталась от супруга, искала адвоката, переживала последствия отмененного турне. Позже в своей автобиографии певица рассказала о подробностях их семейной жизни — скандалах, побоях, насмешках и всем сопутствующем. Она ушла от него, не оглянувшись, всего лишь с 36 центами в кармане, оставив себе лишь сценическое имя да долги и последствия отмененных концертов.

Недвижимость, драгоценности, все счета, права на песни Тины достались бывшему супругу, певице пришлось начинать практически с нуля. Она записала два альбома, один из которых был с элементами диско — стиля, который активно набирал популярность. Но ни одна из этих пластинок не снискала успеха у слушателей, хотя Тёрнер продолжала держаться на плаву за счет своих живых выступлений (в 1980 году она снова выступила вместе с The Rolling Stones).

Камбэк случился в середине 80-х. Это событие, наверное, назовут "изумительным возвращением в истории рок-музыки", как говорят критики. В 1984 году Тина выпускает свой самый успешный сольный альбом — Private Dancer, который разошелся по всему миру тиражом 11 млн копий. На следующий год она получила четыре премии Grammy, а сингл What's Love Got to Do with It звучал из каждой форточки. Тогда же она отыграла огромное мировое турне, выпустила видеозапись концерта, снялась в одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 3: Под куполом грома", а также записала для него саундтрек We Don't Need Another Hero, который получил Grammy и "Золотой глобус".

Так она окончательно перестала быть малышкой Энн, как ее называли в группе Айка. Тина вошла в Зал славы рок-н-ролла, попала в Книгу рекордов Гиннесса, ездит в ошеломительные мировые турне, на которые за считаные дни продаются все билеты, ее альбомы становятся платиновыми и золотыми, а песни занимают высшие строчки в чартах. Сама Америка решила запечатлеть имя певицы на своей земле — одна из дорог штата Теннесси получила название Шоссе Тины Тёрнер. Что уж говорить о том, что маленькое поселение Натбуш с численностью 259 жителей — место, где родилась певица, — было прославлено на весь мир.

© YouTube / Tina Turner Official

В 2013 году, когда Тине было за 70, она вышла замуж во второй раз — за музыкального продюсера Эрвина Баха, на тот момент пара была вместе уже 27 лет. Через три недели после свадьбы певица перенесла инсульт, ей пришлось заново учиться ходить. В 2016 году Тёрнер диагностировали онкологию, ее здоровье стремительно ухудшалось. Чтобы спасти жену, Бах стал донором — Тине пересадили его почку. Однако черная полоса не хотела отступать: в 2018 году старший сын певицы покончил жизнь самоубийством...

Несмотря на все эти тяжелые события, Тёрнер продолжила выступать. Она выходила на сцену в вызывающе коротких платьях и на высоких каблуках, танцевала и давала жару молодым коллегам. Даже в 80 лет двигалась в лучших традициях рок-н-ролла, так же поднимала свои волосы, делая огромный начес. И ее голос, про который она часто слышала "мужской", оставался все таким же, будто ничего не поменялось, — фантастическая подача, энергия, которая сносит толпу и заставляет всех подпевать и крутиться вокруг себя. Совсем как маленькую Тину, когда она еще только начинала петь в церковном хоре.

Ее имя, ее путь от кроткой девочки из пригорода до королевы рок-н-ролла осветили самыми яркими огнями Америки — на Бродвее поставили мюзикл о Тине, премьеру которого посетила сама певица.

© YouTube / Tina Turner Official

Она — пример мужества, силы, воли и неутолимого желания жить, причем так, как хочется, делая то, что хочется. Тина поднялась после страшных событий, справилась с психологическими потрясениями, с которыми борется огромное количество людей. Тина сделала это сама, потому что знала, что помощи ждать неоткуда.

Будьте как Тина и никогда не теряйте веру в себя.