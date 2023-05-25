Участники форума в Москве примут рекомендации по развитию киноархивного дела

В рамках программы конференции участники смогут посетить презентацию альбома "Петербург-Петроград-Ленинград"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вторая международная конференция по киноведению и архивному делу пройдет в Москве 29-30 мая при поддержке Министерства культуры РФ. Ученые, архивисты, кинематографисты, исследователи и популяризаторы кино подготовят дорожную карту с рекомендациями по развитию киноархивного дела, сообщили в четверг организаторы форума.

"Настоящее и будущее специализированных архивов, необходимость внедрения новых профессиональных навыков, влияние современных технологий на архивное дело, роль кинофондов в формировании культурной повестки страны и отдельных регионов - этим и другим вопросам будут посвящены панельные дискуссии и доклады, которые пройдут 29 и 30 мая в кинотеатре "Иллюзион". <...> По итогам будет подготовлена дорожная карта с рекомендациями по развитию киноархивного дела", - говорится в сообщении.

Среди приглашенных экспертов - не только представители крупных архивов и музеев, но и популяризаторы истории кино: кураторы кинопрограмм, издатели, ведущие киноклубов, создатели образовательных проектов, подкастеры и блогеры, уточнили организаторы.

"На второй конференции по киноведению и архивному делу мы попытались расширить круг обсуждаемых вопросов и наладить связь между представителями профессионального сообщества и теми, кто часто находится на своеобразной периферии: коллекционерами, популяризаторами истории кино, специалистами в смежных, но все же отличных областях. Я уверен, что возможность не только обсудить наболевшие проблемы, но и поделиться друг с другом опытом будет полезна для всех участников этого разговора", - сказал куратор конференции Максим Семенов.

В частности, в формате панельной дискуссии участники форума обсудят взаимоотношения кино и школы: нужно ли преподавать историю кинематографа школьникам и как это делать, какие возможности новому поколению открывает знакомство с киноклассикой и чем может быть полезен этот визуальный опыт. "Будет затронут вопрос интеграции искусственного интеллекта в практики архивной работы: какие здесь могут быть вызовы и что принципиально нового могли бы привнести в архивный мир нейросети и чат-боты", - говорится в сообщении.

В рамках программы конференции участники смогут посетить презентацию альбома "Петербург-Петроград-Ленинград", которая будет сопровождаться кинопоказом с пленки 35-мм фильма "Наследный принц республики" (1934, СССР, режиссер Эдуард Иогансон) с живым музыкальным сопровождением.