Россия и Вьетнам планируют в 2024 году провести перекрестные дни национального кино

"Роскино" получило соответствующее предложение от вьетнамской стороны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия и Вьетнам в следующем году намерены провести перекрестные дни национального кинематографа двух стран. Соответствующее предложение "Роскино" получило от вьетнамской стороны, сообщила врио гендиректора организации Екатерина Наумова в пятницу.

"Для того, чтобы популяризировать российское кино и анимацию на новых территориях (речь идет о новых кинорынках в странах Азии - прим. ТАСС), "Роскино" ведет еще один вектор работы на b2c-аудиторию (взаимодействие между бизнесом и частными лицами - прим. ТАСС). Например, со стороны Вьетнама мы получили запрос от Межправительственной комиссии проводить взаимные дни российского кино во Вьетнаме и наоборот. У нас на начало следующего года предусмотрен запуск этого проекта, то есть наш контент мы будем показывать именно конечному зрителю на территории Вьетнама, для того чтобы стимулировать спрос и интерес", - сказала Наумова на деловой сессии "Роскино" на форуме Moscow Export Day.

Ранее в "Роскино" сообщили, что более 80 российских проектов представят в Хошимине на международном кинорынке Telefilm Vietnam. По словам Наумовой, в 2022 году российская киноиндустрия была комплексно представлена на Telefilm Vietnam впервые, однако партнеры из РФ принимали участие в работе рынка дистанционно.

Руководитель департамента международных проектов "Союзмультфильма" Мария Дорохина отметила, что для киностудии Вьетнам уже давно не новый рынок, их проекты представлены на основных телеканалах республики. "Если говорить не просто о Юго-Восточной Азии в целом, а о Вьетнаме, то здесь российский контент имеет значительное преимущество, потому что есть определенные исторические и культурные связи. Например, тот же "Ну, погоди!" в топе востребованного контента на этой территории", - добавила она.