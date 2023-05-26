В Калуге покажут порядка 20 картин из коллекции первого премьер-министра Англии

Экспозиция будет работать с 1 июня по 17 сентября

КАЛУГА, 26 мая. /ТАСС/. Часть коллекции картин первого премьер-министра Англии сэра Роберта Уолпола, предоставленные Эрмитажем, покажут с 1 июня по 17 сентября в Калужском музее изобразительных искусств. Портрет англичанина станет центром экспозиции, кроме этого, будут представлены порядка 20 работ, в том числе "Пир в доме Симона Фарисея" Рубенса и "Мадонна с куропатками" Антониса ван Дейка, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Будет одна основная живописная работа - портрет сэра Роберта Уолпола. Это коллекционер, собиравший картины, которые потом были выкуплены императрицей Екатериной Великой. Впоследствии живописные и графические работы вошли в коллекцию Эрмитажа. Порядка 20 работ будет представлены на выставке в нашем музее с 1 июня", - рассказала собеседница агентства.

Выставка продлится до 17 сентября, уточнили в пресс-службе. Центром экспозиции станет портрет коллекционера, который писал французский художник Жан-Батист ван Лоо. "Портрет сэра Роберта Уолпола, графа Орфорда" стал единственным фамильным портретом, отправленным в Россию вместе с коллекцией. Кроме него на выставке представят "Пейзаж с возчиками камней" и "Пир в доме Симона Фарисея" Рубенса, "Мадонна с куропатками", а также английские портреты Антониса Ван Дейка, цветочные натюрморты Яна ван Хейсума", - добавили в пресс-службе.

Сэр Роберт Уолпол (1676-1745), первый в истории премьер-министр Англии, собрал художественную коллекцию, основу которой составили работы итальянских мастеров, а также фламандских, голландских и французских художников. В 1779 году внук коллекционера Джордж Уолпол (1730-1791) продал собрание из 206 картин российской императрице Екатерине II за более чем 40 000 фунтов стерлингов. Картины были доставлены в Санкт-Петербург в конце того же года, а затем пережданы в коллекцию Эрмитажа.