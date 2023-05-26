Кабмин наградил грамотами деятелей за подготовку года культурного наследия народов РФ

Почетную грамотой правительства награждены, в частности, генеральный директор Русского музея Алла Манилова, начальник отдела департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Лариса Петина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился наградить почетной грамотой правительства и объявить благодарность лицам, внесшим значительный вклад в подготовку и проведение года культурного наследия народов России. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, почетной грамотой правительства РФ награждены генеральный директор Русского музея Алла Манилова, начальник отдела департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Лариса Петина, заместитель директора департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Карина Щербак.

Объявлены благодарности правительства РФ помощнику министра культуры Рустаму Абиеву, замминистра культуры Андрею Малышеву, художественному руководителю Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежде Бабкиной, главе Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, председателю правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадию Дрожжину, директору государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамаре Пуртовой, заместителю директора - руководителю Центрального музея Великой Отечественной войны Анне Усачевой.

Кроме того, благодарности объявлены государственному бюджетному учреждению "Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", государственному бюджетному учреждению "Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс", федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной".

Год культурного наследия народов России проводился в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.