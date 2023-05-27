Более 5 тыс. мероприятий пройдут в "Библионочь-2023" по всей России

Тема акции в 2023 году - "Читаем вместе"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Библионочь" состоится в 12-й раз в субботу, в 2023 году она пройдет в один день с Всероссийским днем библиотек. Более 5 тыс. мероприятий организуют в 6 тыс. учреждений по всей стране, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Всероссийская акция "Библионочь" состоится в двенадцатый раз. Это событие уже полюбилось многим и стало замечательной традицией для всех любителей библиотек и книг нашей страны. Свыше 5 тыс. событий пройдут 27 мая в 6 тыс. учреждений в 89 регионах, в том числе и в новых", - написала она в своем Telegram-канале.

Тема "Библионочи" этого года - "Читаем вместе". Куратор акции - Российская государственная библиотека (РГБ), где по традиции дадут старт "Библионочи". Главным национальным мероприятием станет литературный марафон чтений, посвященный творчеству драматурга Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого Россия отмечает в этом году. В читальном зале РГБ в рамках проекта "Русские чтения" прозвучат фрагменты из его произведений в исполнении известных культурных деятелей.

Гостей РГБ в этот вечер ждут всероссийский литературный квиз "Игра в классику", исторический лекторий от дома высокой моды EDEM, экскурсии по книгохранилищу "Ленинки" и другие мероприятия. Российские писатели Майя Кучерская, Александр Ливергант, Ася Володина, Ислам Ханипаев, Иван Шипнигов, Алексей Варламов поговорят на "Библионочи" о современной литературе, книжных наставниках и расскажут о том, какие книги произвели на них особое впечатление.

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает вспомнить любимые сказки детства и познакомиться с новыми из Европы, Африки и Азии в рамках спецпрограммы "Сказки на ночь". Во внутреннем дворике библиотеки пройдет мастер-класс от театрального режиссера и актера Сергея Фишера "По страницам "Синей Птицы". В этот же вечер актер Кристиан Дельвакер прочитает сказки бушменов, догонов, пигмеев, химба и эфиопов под афро-хаус резидента проекта "Московские сезоны" и арт-кластера "Таврида" DJ Migamuva. Также посетителей "Иностранки" ждут театрализованные чтения японских кайданов - историй о призраках в исполнении актрисы Марии Беккер.

Кроме того, в "Библионочь" бесплатный доступ к более 5 тыс. книг откроет литературная платформа "Литнет". Доступ будет открыт с 23:00 27 мая до 9:00 28 мая по московскому времени.

Программа для детей

Программа "Библионочи" в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) традиционно пройдет в формате "Библиосумерек". В 2023 году они посвящены истории русского языка и письменности. Самых юных читателей ждут встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, познавательные лекции, викторины и театральные представления.

В частности, театр-студия "Сова" представит спектакль "Любовь никогда не перестает", в основе которого лежит история жизни апостола Павла. Детская театральная студия РГДБ проведет театральный квест "Там, на неведомых дорожках", а квинтет New Life Brass организует музыкальную программу, в которой расскажет об истории возникновения и роли медных духовых инструментах в музыке.

Библионочь в регионах

В Свердловской области участие в акции "Библионочь" примут писатели Алексей Сальников и Дарья Бобылева. В планах региона - воркшоп "Если бы Александр Островский писал стендап сегодня", театрализованная игра "Хозяин русской сцены Александр Островский", интерактивный квест "По следам Командора", лекторий "Вселенная Владислава Крапивина" и многое другое.

"В первую очередь, [на мероприятиях акции] речь пойдет о юбилярах этого года - основоположнике научной педагогики Константине Дмитриевиче Ушинском (200 лет со дня рождения), создателе русского театра Александре Николаевиче Островском (200 лет со дня рождения), авторе литературы для детей и юношества Владиславе Петровиче Крапивине (85 лет со дня рождения)", - сообщили в пресс-службе областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.

В Челябинске в Публичной библиотеке читателей ждут мастер-классы по каллиграфии и старославянскому языку, ораторскому искусству, сценаристике и журналистике, выступление этнодиджея. Гости Государственной библиотеки Югры посетят театрализованный квест "Сказочное приключение", увидят галерею картин "Поэзия в нейросети", побывают на лекциях по астрофизике, лингвистике, педагогике.

Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского впервые проведет мастер-классы по каллиграфии и сценической речи, а в библиотеке имени Тютчева города Брянска будет работать открытый микрофон, где любой желающий сможет прочитать стихи о природе. Здесь же можно будет поговорить с роботом "Добрым молодцем" и посмотреть VR-фильмы о заповедных уголках России. Узнать тайны искусственного интеллекта можно будет в зале "Краеведение" Ивановской областной библиотеке для детей и юношества. "На площадке "Творим с нейросетью" участники создадут изображения, тексты и музыку", - сказали в библиотеке.

Об акции

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит по всей России с 2012 года. Цель мероприятий - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения. Организаторами акции выступают Минкультуры России и портал культурного наследия и традиций "Культура.РФ", на котором опубликуют программу мероприятий.