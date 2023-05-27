В Мариинке стартует XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей"

Он продлится до 11 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей" откроется в субботу сразу на трех сценах Мариинского театра. Самый продолжительный музыкальный праздник года продлится до 11 июля, в нем примут участие ведущие мастера оперы и балета, приглашенные звезды.

"Старт фестивальной программе даст концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Днем 27 мая в Концертном зале прозвучат Четвертая симфония Иоганнеса Брамса, "Чудесный мандарин" Бела Бартока, марш из оперы "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева и "Озорные частушки" Родиона Щедрина. Вечером маэстро продирижирует на исторической сцене оперой Петра Чайковского "Иоланта" - рассказали в пресс-службе театра.

В новой постановке состоится дебют Ирины Чуриловой, вместе с которой на сцену выйдут Сергей Скороходов, Алексей Марков, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.

В Мариинском-2 в этот вечер будет представлена недавняя премьера - грандиозный по размаху балет "Дочь фараона" в хореографии Мариуса Петипа с большими массовыми сценами, восстановленными по старым эскизам декорациями и пятью сотнями костюмов.

В главных партиях выйдут Виктория Терешкина, Рената Шакирова и Владимир Шкляров.

События фестиваля

В рамках "Звезд белых ночей" выступят оперные солисты с мировым именем. Так, 31 мая на Новой сцене Мариинского в опере "Отелло" партию Дездемоны исполнит Хибла Герзмава. А 3 июня бас Ильдар Абдразаков выйдет в партии бея Мустафы в спектакле "Итальянка в Алжире". На 8 июня объявлен его концерт с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В концертном исполнении оперы Винченцо Беллини "Пуритане" 16 июня в главных партиях выйдут Альбина Шагимуратова и Магеррам Гусейнов. А в "Саломее" Рихарда Штрауса 21 июня в титульной партии выйдет Елена Стихина. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Традицией фестиваля стали серии показов репертуарных редкостей Мариинского. 31 мая зрители увидят балет "Шурале" Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона. На исторической сцене 16 и 17 июня покажут "Раймонду" Александра Глазунова - один из поздних балетов Мариуса Петипа. В этом году исполняется 125 лет со дня мировой премьеры этого балета, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Первый показ "Раймонды" будет посвящен 90-летию легендарной балерины Ирины Колпаковой.

В день рождения Александра Торадзе, 30 мая, на новой сцене Мариинского театра будет дан концерт памяти выдающегося пианиста. В концерте примет участие Денис Мацуев, за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев. В программу включен гала-концерт юных пианистов, участников различных конкурсов и фестивалей, чьи имена открыл Денис Мацуев (1 июня).

Еще одним событием "Звезд белых ночей" станут гастроли Пермского театра оперы и балета, которые будут проходить с 30 мая по 3 июня. Гости привезут оперы "Норма", "Травиата" и балет "Ромео и Джульетта" в версии современного британского хореографа Кеннета Макмиллана.

О фестивале

Международный фестиваль искусств "Звезды белых ночей" был основан в 1993 году народным артистом России Валерием Гергиевым и с тех пор является крупнейшим летним событием культурной жизни Петербурга. Ныне по масштабу событий и звездному составу участников он входит в 10 крупнейших фестивалей мира.