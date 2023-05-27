БДТ покажет спектакль "Преступление и наказание" японского режиссера Мотои Миура

В постановке участвуют несколько поколений артистов театра - от заслуженных артистов до дебютантов из стажерской группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ) представит в субботу премьерный спектакль японского режиссера Мотои Миура "Преступление и наказание. Сны и страдания Родиона Романовича Раскольникова" по мотивам романа Федора Достоевского.

"В Японии, как и в России, стыдно признаться, что ты не читал "Преступление и наказание". По Достоевскому очень интересно ставить спектакли, потому что у него много интересных идей, которые разматываются как клубок, и каждый раз выясняешь для себя что-то новое. В очередной раз я убеждаюсь, что тема преступления и наказания очень современна, за эти 200 лет человечество не изменилось - люди все те же", - сказал журналистам Мотои Миура. По мотивам романа Достоевского, перенесенного в сны главного героя, он сочинил собственное музыкально-поэтическое произведение.

Спектакль создавался в непосредственной близости от мест, где разворачивается действие романа. Окрестности Сенной площади художник Итару Сугияма представил в виде кирпичной стены, напоминающей брандмауэр доходного дома, в дверях которого появляются и исчезают герои Достоевского.

В спектакле участвуют несколько поколений артистов БДТ - от заслуженной артистки России Татьяны Бедовой, сыгравшей Соню Мармеладову в экранизации "Преступления и наказания" Льва Кулиджанова (1969), до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в той же роли. Родиона Раскольникова сыграет Геннадий Блинов, следователя Порфирия Петровича - Руслан Барабанов.

О режиссере

Мотои Миура по окончании Драматической школы "Тохо Гакуэн" работал как в японских труппах ("Сейнендан", "Комаба Агора"), так и в европейских (Театр Жерара Филиппа, Национальный драматический центр Сен-Дени, Национальный театр Le Quartz-Scene в Бресте). В сотрудничестве с театром "Читэн" Миура отошел от японской традиции самостоятельного написания пьес, обратившись к европейской драматургии и литературе - к текстам Йона Фоссе, Дэвида Хэрроуара, Франца Кафки, Антона Чехова, Федора Достоевского.

Режиссер знаком русскому зрителю по постановкам чеховских пьес. Его "Чайку" театр "Читэн" из Киото представлял на гастролях в БДТ в 2016 году, а "Дядю Ваню" - в 2019-м. "Преступление и наказание" - первая в истории БДТ постановка японского режиссера и первый спектакль Мотои Миуры, поставленный с российскими артистами.