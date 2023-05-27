Театр "Зазеркалье" покажет мюзикл "Ай! Болит! или Африканская экспедиция Доктора Дулиттла"

Режиссером спектакля выступила Ольга Фурман

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Детский музыкальный театр "Зазеркалье" покажет в субботу премьеру приключенческого мюзикла "Ай! Болит! или Африканская экспедиция Доктора Дулиттла". Музыку по заказу "Зазеркалья" написала по пьесе Льва Яковлева партнер театра Анастасия Беспалова из Екатеринбурга.

"Историями про доктора Дулиттла, сочиненными англичанином Хью Лофтингом, уже 100 лет зачитываются дети всего мира. Книги Лофтинга издаются на многих языках, не теряя при переводе своей прелести и занимательности. Герой этих историй - смешной и добрый доктор, лечащий животных, - знаком и нашим читателям. И не только как доктор Дулиттл, но и как Айболит. Именно так назвал его Корней Чуковский, сделавший вольное переложение сочинений Лофтинга", - рассказали в пресс-службе театра.

Поставила спектакль режиссер Ольга Фурман, ученица художественного руководителя театра народного артиста России Александра Петрова. Дирижер спектакля - заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт.

Прошло 10 лет с момента зазеркальского дебюта Анастасии Беспаловой, ее опера "Хаврошечка" была поставлена на этой сцене в 2013 году. За ней последовали музыкальный спектакль "Теремок", мюзикл "Белый клык". Открыл этого композитора в 2009 году Мариинский театр, объявивший конкурс на лучшую одноактную оперу на гоголевский сюжет. В тройку победителей конкурса "Гоголиада" Анастасия вошла с оперой "Шпонька и его тетушка", поставленной в театре к 200-летию со дня рождения писателя.