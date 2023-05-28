Екатеринбургский музей представит в Перми 200 предметов из коллекции каслинского литья

Специально для проекта проводится реставрация 139 экспонатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представит в сентябре порядка 200 экспонатов на выставке в Пермской государственной художественной галерее, посвященной каслинскому литью, сообщил ТАСС в воскресенье директор ЕМИИ Никита Корытин.

"Порядка 200 предметов - это совершенно эпический для нас выезд, это огромный объем. У нас на реставрацию разной степени сложности ушло 139 предметов, это все для Перми. Мы везем именно каслинское литье, с таким очень важным нарративом - это именно история промысла в целом. Более того, там будут технические вкрапления: стол формовщика, на котором будут собраны инструменты, макеты - то есть можно будет объяснить, как это вообще технически происходило", - рассказал Корытин, уточнив, что выставка будет находиться в Перми с сентября по ноябрь.

Собеседник агентства отметил, что большинство экспонатов представят из фондов музея.

Кроме того, жители Перми увидят отливку скульптуры "Россия" 1896 года по модели художника Николая Лаврецкого из основной экспозиции ЕМИИ. Экспонат расположен у Каслинского чугунного павильона, который экспонировался на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. "Павильон будет представлен в виде некоего макета, потому что, конечно, павильон невозможно вывезти. Но зато мы вывозим "Россию", - добавил Корытин.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья основали в 1746 году в Касли. До начала XIX века это было металлургическое предприятие, выпускавшее сортовое железо, в канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Позже ассортимент чугунных изделий продолжил расширяться, чему способствовало развитие техники, рост мастерства работников, повышение качества металла и специфические особенности местных формовочных песков. В 1843 году каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы прославленного Берлинского королевского литейного завода, начали отрабатывать собственные приемы, и уже во второй половине XIX века каслинский промысел сформировался как самобытное направление в отечественной художественной промышленности.

Проект запустили к 300-летию Екатеринбурга и Перми, эти два города отмечают юбилеи в 2023 году.