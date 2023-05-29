Прием заявок на конкурс драматургии "Действующие лица" продлили до 1 июля

На конкурс 2022 года поступило более 400 пьес из 20 стран

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прием заявок на 21-й Международный конкурс современной русскоязычной драматургии "Действующие лица" продлен до 1 июля 2023 года, сообщили в понедельник организаторы.

"Конкурс "Действующие лица" продлевает прием пьес до 1 июля 2023 года", - сообщили в пресс-службе театра "Школа современной пьесы", где в понедельник прошла церемонии награждения победителей конкурса 2022 года.

На церемонии худрук театра, режиссер Дмитрий Астрахан, вошедший в жюри, выразил уверенность, что в обществе есть запрос на жанровые пьесы. "Мы впервые в истории конкурса будем принимать - мы все пьесы, естественно, принимали и принимаем, - но мы будем также принимать и заявки на жанровую пьесу", - сообщил он.

По его словам, это произведения с понятной идеей и внятной конструкцией, в которых ясно, кто главный герой, что им движет, к чему он приходит и кому зритель должен сопереживать. В новой номинации будут рассматриваться пьесы в самых разнообразных жанрах. Также объявлен прием заявок на пьесы для детей и подростков.

На конкурс 2022 года поступило более 400 пьес из 20 стран, из 27 произведений лонг-листа жюри выбрало восемь. На первом месте оказалась пьеса "Волшебник и песчинка" Анны Гейжан, на втором - "Полина ищет па" Екатерины Тимофеевой, на третьем - "Мамочка" Тони Яблочкиной.

Конкурс в 2022 году прошел в 20-й раз. В его жюри вошли Дмитрий Астрахан, арт-директор конкурса "Действующие лица", театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова, директор Российской государственной библиотеки искусств Ада Колганова, народный артист РФ Александр Галибин и другие. Сейчас идет прием заявок на следующий конкурс.