Марийский театр оперы и балета им. Сапаева покажет в ГАБТ балет "Хрустальный дворец"

Спектакль пройдет в сопровождении оркестра Марийского театра оперы и балета, которым будет дирижировать Александр Андрианов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Э. Сапаева представит во вторник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России балет Алексея Шора "Хрустальный дворец", сообщила пресс-служба ГАБТ.

"Спектакль просто невероятно красив, невероятно мощный и невероятно интересный, потому что это история, это любовь - здесь все. И совершенно потрясающими, изобретательными оказались хореографы, потому что столько находок хореографов я не видел давно", - рассказал журналистам министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константин Иванов.

Иванов - бывший премьер балета Большого театра. Завершив карьеру танцовщика, он вернулся в Йошкар-Олу, где взял на себя художественное руководство сначала балетом Марийского театра, а затем и всей труппой. В ранге министра он пребывает уже 5,5 года. "Для меня это исторический, святой, можно сказать, день, потому что я служил в Большом театре с 1992 по 2004 год, достиг статуса премьера балета Большого театра. И волею судеб вернулся на свою родину в Йошкар-Олу, где возглавил Театр оперы и балета им. Сапаева. А сейчас я являюсь министром культуры Республики Марий Эл", - сообщил Иванов. Он отметил, что "Хрустальный дворец" - спектакль, сложный в исполнении, но в нем не изменена ни одна партия, ни одно движение.

Как рассказали постановщики, балет погружен в эпоху барокко. "Это череда аллегорических картин. Картина первая - райский сад, двое влюбленных. Потом царская охота, ассамблея и финальная сцена. Вообще второе действие мы подразумевали для себя как тот же райский сад, но уже замерший", - сказал Александр Сомов.

Екатерина Миронова назвала главной героиней постановки любовь. Роль императрицы Анны Иоанновны исполнит Анна Столбова. "Мы в нашем спектакле очень нежно, трогательно попытались рассказать о ее судьбе, о ее вкладе", - отметила Миронова. Роль Анны Иоанновны исполняли в разное время Мария Порошина и Орнелла Мути.

Спектакль пройдет в сопровождении оркестра Марийского театра оперы и балета, которым будет дирижировать Александр Андрианов. Главные партии - Влюбленного шута и Влюбленной шутихи - исполнят премьеры театра Кристина Михайлова и Итару Нада. "Тяжелейшая нагрузка у них, огромная. Большие два адажио, и у них эмоциональная очень большая нагрузка", - сказала Миронова об этих партиях. В постановке задействован детский хор, исполняются сложные оперные арии. Гастроли проходят при поддержке главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Российская премьера постановки состоялась в 2018 году в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, премьера на сцене Марийского театра оперы и балета - 22 января 2022 года. Хореографами-постановщиками балета выступили экс-солисты Большого театра Екатерина Миронова и Александр Сомов (они же являются авторами либретто), сценографом - Сергей Тимонин, художником по костюмам - Елена Нецветаева-Долгалева.