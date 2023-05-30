В Ботаническом саду в Петербурге распустились первые цветы кактусов "Царица ночи"

Сад продлил время работы для посещения туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Два вида уникальных кактусов рода селеницереус, известных также как "Царица ночи", зацвели в Санкт-Петербургском Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе сада.

"30 мая 2023 года Ботанический сад Петра Великого продлевает время работы, чтобы продемонстрировать цветение кактуса "Царица ночи". Зацветают два вида рода селеницереус: крупноцветковый и крючковатый. Селеницереус курупноцветковый/Selenicereus grandiflorus, собственно "Царица ночи" и наиболее распространенный среди коллекционеров вид", - рассказали в пресс-службе Ботанического сада.

Экземпляр селеницереуса крючковатого, Selenicereus hamatus, привезли из Германии. От крупноцветкового он отличается формой стебля, снабженного "крючками", цветками с широкими чашелистиками и интенсивным ароматом. Родина "Цариц ночи" - Мексика, Юго-Восток США и Вест-Индия.

Как уточнили представители Ботанического сада, количество посетителей предсказать трудно, так как в разные годы посмотреть на цветение приходили от 350 до 2,5 тыс. человек.

Несколько десятилетий назад демострировалось по два-три цветка, теперь посетителям показывают массовое цветение (от 5 до 20 цветков) либо одновременное цветение двух и более видов. Показов может быть от одного до четырех за сезон. По статистике, первый показ в году привлекает максимум зрителей, но он же может быть и единственным.

Петербургский Ботанический сад, основанный Петром Великим, обладает пятой в мире по численности коллекцией растений. В блокаду Ленинграда собрание было на грани гибели, его восстановили лишь в ХХI веке. В тяжелые военные годы ученые-ботаники спасали тропические растения, а также выращивали лекарственные. Большой вклад в сохранение фонда внес ученый-садовод Николай Курнаков, именно ему удалось спасти "Царицу ночи". Кактус, как и другие спасенные в блокаду растения, повязали лентами в цветах "За оборону Ленинграда".