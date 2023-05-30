К 950-летию Торопца планируют построить новое здание для краеведческого музея

По данным пресс-службы правительства региона, его площадь составит 700 кв. м

ТВЕРЬ, 30 мая. /ТАСС/. Новое здание для размещения краеведческого музея построят в Торопце Тверской области к 2024 году в рамках празднования 950-летия города. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца в городе будет построено новое здание для размещения краеведческого музея", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для строительства нового здания выбрали земельный участок в границах туристического центра города. Ожидается, что площадь будущего музея составит порядка 700 кв. м. Здесь разместят несколько экспозиционных залов, появится общественное пространство, выставочная галерея, музейный блок, также благоустроят внутренний двор для проведения мастер-классов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, музей расположен в здании Богоявленской церкви XVIII века, которое не подходит для размещения полноценной экспозиции.

Торопецкий краеведческий музей открыли в 1924 году. Первые экспонаты собирали местные краеведы. Музей обладал библиотекой, состоящей из рукописей и старинных книг, коллекцией археологических экспонатов. Во время Великой Отечественной войны многие артефакты из первоначальной коллекции были утрачены. В 2006 году в музее создали новую экспозицию, которая рассказывает о многовековой истории города.

Президент России Владимир Путин 24 января 2022 года подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца, который является самым древним городом в Тверской области. К юбилейной дате в Торопце реализуют порядка 40 проектов по благоустройству, модернизации социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры. Сводный план включает создание памятников князю Александру Невскому и патриарху Тихону, ремонт памятников учителю, женщине с младенцем и другие мероприятия.