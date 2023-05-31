Большой театр представит в Калининграде оперу "Евгений Онегин" в концертном исполнении

Дирижером будет Антон Гришанин, главным хормейстером - Валерий Борисов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в среду выступит на сцене Калининградского областного драматического театра, где покажет оперу "Евгений Онегин" в концертном исполнении, сообщила пресс-служба ГАБТ.

"31 мая на сцене Калининградского областного драматического театра состоится концертное исполнение оперы П. Чайковского "Евгений Онегин", - говорится в сообщении. Премьера оперы состоялась 15 мая 2019 года. Либретто написал Чайковский в соавторстве с Константином Шиловским по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

В постановке задействовали хор и оркестр Большого театра. Дирижером будет Антон Гришанин, главным хормейстером - Валерий Борисов. Ведущие партии исполнят: Елена Зеленская (Ларина), Светлана Лачина (Татьяна), Дарья Белоусова (Ольга), Светлана Шилова (Филиппьевна), Андрей Потатурин (Евгений Онегин), Бехзод Давронов (Владимир Ленский), Владислав Попов (Князь Гремин), Родион Пульс (Ротный/Зарецкий), Александр Чернов (Трике).

В Калининграде идет строительство филиала Большого театра, который станет частью масштабного культурного-образовательного кластера в этом городе. Культурно-образовательные комплексы строятся по поручению президента РФ Владимира Путина, помимо Калининграда, во Владивостоке, Кемерове и Севастополе.

"Макет будущего театрального здания напоминает и нос корабля, и изгиб виолончели, и носок пуанта балерины. Ступени выстраиваются клавишами рояля. Фасад то вырастает органными трубами, то стекает складками театрального занавеса. Уникальным будет не только внешний облик здания фасада, но и его "начинка", - отметили в пресс-службе ГАБТ.

Там сообщили, что, вопреки традиции, филиал Большого театра будет устроен не вертикально, а горизонтально. "Это позволит легко перемещать полностью собранные декорации на сцену после репетиции. В проекте еще много остроумных технических изюминок, которые помогут трансформировать пространство под идеи режиссеров, потребности артистов и комфорт зрителей", - анонсируют в театре.