Фестиваль театра без границ в Калининграде открыл "Евгений Онегин" Большого театра России

Гендиректор Большого театра Владимир Урин также анонсировал строительство филиала на острове Октябрьский, где будет работать самостоятельный коллектив со своей труппой

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Концертным исполнением оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского в постановке Большого театра России открылся в среду в Калининграде IV фестиваль театра без границ "Башня". На главной сцене областного драматического театра ее представили солисты, хор и оркестр - в общей сложности 120 человек.

"Интерес к Большому, к концертному исполнению оперы "Евгений Онегин" огромен. Ни одного свободного места в зале, все более 700 билетов были приобретены калининградцами и гостями города в первые же дни продаж", - рассказали ТАСС в оргкомитете фестиваля, организатором которого выступает областной драматический театр при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Председатель оргкомитета фестиваля "Башня" Александр Федоренко назвал "большой культурной победой" такой интерес калининградцев к оперному искусству. Он вспомнил, что "давным-давно, когда пробовали несколько раз привозить оперу, в зале всегда сидели 100 человек, из них билеты купили 30, 70 человек были приглашенными". "На сегодняшний день, к нашему большому счастью с Большим театром, с которым у нас не первый год сотрудничество и работы, первое, что раскупили на фестивале, это билеты на концертное исполнение оперы "Евгений Онегин". И это, кажется мне, большая такая культурная победа Калининграда, что опера стала модна, хотя это плохое слово применительно к культуре", - заметил он.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что в Большом с удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в калининградском фестивале. "Когда нам предложили, мы сказали, что с удовольствием будем открывать этот фестиваль", - сказал он. Но главные заботы и планы гендиректора Большого связаны сегодня со строящимся на острове Октябрьский в Калининграде масштабным культурно-образовательным кластером, частью которого станет филиал Большого театра. Урин особо подчеркнул, что это будет самостоятельный театральный коллектив со своей труппой, со своим репертуаром, штатным расписанием предусмотрено около 1 тыс. работающих в филиале. Основой коллектива, по его словам, будут калининградцы. "На первом же этапе Большой будет самым серьезным подспорьем для филиала: ведущие солисты, балет будут постоянными гостями Калининграда, пока в течение нескольких лет не сформируется свой коллектив здесь", - отметил гендиректор. Также филиал в Калининграде будет площадкой для любого гастрольного театра - музыкального, мюзикла, драматического театра, и технически это предусмотрено, пояснил Урин.

Выступление Большого театра предваряла лекция музыковеда, кандидата искусствоведения, эксперта Московской филармонии Ярослава Тимофеева, которую он назвал "Опера о потерянном времени". Публика узнала об оперной истории "Евгения Онегина", создании этого шедевра Чайковским. Диалог со зрителем до начала спектакля и после его просмотра - новация "Башни" 2023 года. Федоренко убежден, что такое общение важно как для самого зрителя, глубины понимания им происходящего на сцене, так и для театра, желающего привлечь нового зрителя в ряды театралов.

О программе фестиваля

В фестивале "Башня"-2023 принимают участие восемь театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, представляющие разные виды сценического искусства. Четыре - в основной программе, столько же в специальной. Помимо Большого театра России с его концертной версией оперы "Евгений Онегин", на калининградскую сцену выйдет Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Он представит современную драму "Ничего этого не будет", спектакль отмечен экспертами фестиваля "Золотая маска".

Спектакль-повествование "Моня Цацкес - знаменосец" покажет Московский еврейский театр "Шалом". Хореографический спектакль "Майя", вошедший в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска-2023", танцевального театра "Фора" из Екатеринбурга завершит фестиваль 7 июня.

"Мы стараемся наполнить программу "Башни" театральными жанрами разного направления. Разножанровый и очень демократичный наш театральный фестиваль направлен на преодоление рамок и границ в самом широком смысле. Современный театр не терпит шаблонов - он разный, впрочем, как и все мы", - замечает Федоренко.

Разножанровость присуща и специальной программе "Башни" - семейному фестивалю уличных театров из Москвы и Санкт-Петербурга, который стартует в Международный день защиты детей, 1 июня. В Летнем театре на стадионе "Балтика" юные зрители и их родители увидят красочные, увлекательные, лирические и смешные представления под открытым летним небом, отметили в оргкомитете фестиваля. Здесь выступят "Антикварный цирк", "ЗаУглом", "Первый театр" и "Странствующие куклы господина Пэжо" - театральные коллективы со своей неповторимой манерой.

Фестиваль театра без границ "Башня" был организован как международный в 2019 году, в Год театра в России. Благодаря ему театры из зарубежья, "большой" России и местные творческие коллективы - участники фестиваля стали открытием для многих калининградцев и гостей региона.