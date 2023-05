Кинофестиваль "Пример интонации" в Петербурге откроет фильм Бориса Хлебникова "Снегирь"

Одним из главных событий мероприятия станет первый в России показ картины Александра Сокурова "Сказка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Петербургская премьера фильма Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет программу кинофестиваля "Пример интонации", который стартует в четверг в пространстве "Севкабель Порт". Одним из центральных событий фестиваля станет первый в РФ показ картины Александра Сокурова "Сказка".

"Первый день кинофестиваля - уже в этот четверг. Открываем премьерами: "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Копенгагена не существует" Мартина Сковбьерга", - говорится в сообщении на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Борис Хлебников и сценарист Наталья Мещанинова лично представят картину "Снегирь" петербургским зрителям. После показа режиссер ответит на вопросы и обсудит фильм вместе с Любовью Аркус. Эта киноработа, снятая по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания", в апреле 2023 года открывала 45-й Московский международный кинофестиваль. В широкий прокат она выйдет 8 июня.

Фильм Мартина Сковбьерга представит главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов.

Авторское кино

В программу кинофестиваля вошли премьеры зарубежных кинофестивалей, авторское российское кино и ленты европейских режиссеров.

2 июня гости фестиваля смогут увидеть такие картины, как "Наследие" Романа Михайлова, "Один маленький ночной секрет" Наталии Мещаниновой, "Боги Мексики" Хельмута Досантоса и "Дом удовольствий" Аниссы Боннфон.

Одним из самых ожидаемых событий кинофестиваля станет первый в России показ нового фильма Александра Сокурова "Сказка" о событиях Второй мировой войны. 3 июня режиссер лично представит картину. Мировая премьера "Сказки" состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Также в этот день пройдут показы фильмов "Белый список" Алисы Хазановой и "Клетка ищет птицу" Малики Мусаевой.

В последний день фестиваля, 4 июня, зрителям покажут видеоверсию спектакля-антиутопии "Go. Go. Go", поставленного Сокуровым на сцене Teatro Olimpico в Виченце. Также в программе финального дня - фильмы "Узлы" Олега Хамокова, "Русские сны" Антона Елисеева, "Мое преступление" Франсуа Озона и "Revival 69: Возвращение легенды" Рона Чэпмана - единственная документальная картина в программе кинофестиваля.

Для гостей также подготовили образовательную программу. В нее вошли показы работ выпускников петербургской мастерской Сокурова, обсуждения, лекции, семинары и параллельный показ фильма "Сказка" (по регистрации).

Международный неконкурсный фестиваль "Пример Интонации" организует "Севкабель Порт" совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Сокурова "Пример интонации".