СМИ: Ким Кэтролл вернется к роли из "Секса в большом городе" в сериале "И просто так"

По данным журнала Variety, актриса появится всего в одной сцене

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Американская актриса Ким Кэтролл снова исполнит роль Саманты Джонс во втором сезоне сериала "И просто так" (And Just Like That..., 2021) - продолжения сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004). Об этом в среду сообщил журнал Variety.

По его данным, Кэтролл появится в "И просто так" всего в одной сцене. Она исполнила свою роль 22 марта, не разговаривая со звездами сериала.

Кэтролл в 2016 году объявила, что закончила играть роль Саманты Джонс. Позже актриса отмечала в интервью, что не хочет участвовать в съемках продолжения сериала.

"И просто так" - продолжение американского сериала "Секс в большом городе", получившего шесть премий "Эмми" и восемь "Золотых глобусов".