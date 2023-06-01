Первый канал покажет финал шоу "Голос" 2 июня

В финал вышли участница из Батайска Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева из Стерлитамака, а также Виктория Соломахина из Воронежа и Людмила Серебрякова из Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Финал 11-го сезона шоу "Голос" покажут на Первом канале 2 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первый канал представляет финал 11-го сезона шоу "Голос". <…> 2 июня в 21:45 прямой эфир на Первом канале", - говорится в сообщении.

В финал вышли участница из Батайска Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева из Стерлитамака, а также Виктория Соломахина из Воронежа и Людмила Серебрякова из Москвы.

Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев выступили наставниками команд в 11 сезоне шоу. Ведущей стала Яна Чурикова.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".