Артисты цирка из новых регионов России впервые примут участие в фестивале Никулина

Мероприятие пройдет в Москве в сентябре

ТАСС, 2 июня. Артисты цирка из новых регионов России впервые примут участие в цирковом фестивале, который пройдет в сентябре в Москве. Об этом ТАСС рассказал руководитель гастрольного отделения цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

"В этом году у нас планируется фестиваль в сентябре [с 8 по 10], и у нас будут гости с новых территорий [России] и артисты с новых территорий. <…> Директора луганского, донецкого цирков будут в качестве наших почетных гостей", - сказал Никулин.

Он отметил, что коллеги из новых регионов РФ сейчас работают над новой программой совместно с Российской государственной цирковой компанией.

Он также сообщил, что после проведения осеннего фестиваля Цирк на Цветном бульваре закроется на ремонт до конца декабря.

О цирке

Цирк Никулина на Цветном бульваре - один из старейших в России. В конце 19 века здание на Цветном бульваре построила контора купца Данилова. В 1919 году оно было национализировано и стало первым государственным цирком СССР. На манеже цирка выступали знаменитые артисты, в том числе клоуны Карандаш, Олег Попов и Михаил Шуйдин.

В 1983 году руководителем цирка стал народный артист СССР, знаменитый клоун и артист Юрий Никулин. 13 августа 1985 года состоялось последнее представление в старом здании цирка. После этого его снесли. Новое здание торжественно открыли 29 сентября 1989 года.