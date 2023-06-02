На выставке в Индии представят 3D-модель шапки Мономаха

Выставка "Цифровой музей G20 - культурный коридор" пройдет в сентябре 2023 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Шапка Мономаха в виде 3D-модели появится на выставке "Цифровой музей G20 - культурный коридор" в Индии в сентябре 2023 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Музеев Кремля.

"Шапка Мономаха, произведение высочайшего ювелирного искусства, всегда привлекала внимание исследователей и является одним из любимых экспонатов посетителей нашего музея. <…> Кстати, скоро будет создана ее цифровая 3D-модель, которая будет показана на выставке "Цифровой музей G20 - культурный коридор" в Индии в сентябре 2023 года", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Музеев Кремля.

Шапка Мономаха или Мономахова шапка - символ самодержавия в России. Относится к числу древнейших регалий Оружейной палаты Московского Кремля. Шапка представляет собой золотой головной убор с соболиной опушкой, украшенный жемчугом и драгоценными камнями и увенчанный крестом.