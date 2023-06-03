Мишустин поздравил Шиловского с 85-летием

Премьер-министр отметил талантливость и искренность актера

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление с 85-летием народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому и отметил его талант, искренность и неповторимость. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.

"Многогранное творчество, яркие актерские работы на прославленных подмостках и в кино, замечательные постановки, педагогическая деятельность - в любом своем проявлении Вы талантливы, искренни и неповторимы", - говорится в поздравительной телеграмме.

Особое место в жизни актера занимает театр-студия, где сохраняются традиции Московского художественного театра, царит уникальная атмосфера, отметил Мишустин.

Премьер пожелал Шиловскому здоровья, вдохновения, новых успехов и премьер.

Всеволод Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Снимался в фильмах "Валентина", "Голос", "Торпедоносцы", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка Иф". Постановщик фильмов "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".