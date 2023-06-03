В Казани фестиваль "Горький+" могут сделать ежегодным

Артист Евгений Миронов выразил мнение, что творчество писателя актуально сегодня, поэтому важно заинтересовать им как можно больше людей

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Горький+", посвященный творчеству писателя, может стать ежегодным событием в Казани. Такое мнение в субботу высказал журналистам арт-директор фестиваля "Горький+" народный артист России Евгений Миронов.

"Все зависит от вас. Если здесь приживется, никто не помешает нам сделать это. Каждый год, через год. Вы говорите, что вам это интересно. Важно, как это все совпадет - и город, и зрители", - сказал артист.

Миронов также отметил, что творчество писателя очень актуально на сегодняшний день, поэтому важно заинтересовать им как можно большее количество людей. "Для меня Горький стал художественным воплощением перемены эпохи. Собственно говоря, он и жил 100 лет назад в такой переломный момент. Все, что он писал, как великий писатель, и делал, как деятель, очень актуально сегодня", - заявил Миронов.

В 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения Максима Горького. Фестиваль "Горький+" посвящен творчеству писателя и пройдет в Казани 2-4 июня, Нижнем Новгороде 6-9 июля и Москве 11-20 августа. В афише - концерты, театральные лаборатории, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы.