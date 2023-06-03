На гастролях в Севастополе Донецкий театр представил оперу "Князь Игорь"

Источником для либретто послужило "Слово о полку Игореве"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко представил на гастролях в Севастополе в субботу оперу "Князь Игорь", с которой в 1932 году началась история театра.

"Донецкому театру оперы и балета исполнилось 90 лет. Впервые в Севастополь мы привезли премьеру - юбилейный спектакль "Князь Игорь". В 1932 году театр начал работать именно с этой оперы", - рассказал журналистам генеральный директор театра Евгений Денисенко.

Источником для либретто оперы "Князь Игорь" послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о походе князя Игоря против половцев. По словам Денисенко, именно это произведение очень значимо для артистов. "Все события, которые рассказаны в этой опере, происходили на Донбассе. Это историческая вещь. Но звучание оперы новое, во все времена Русь хотели захватить, <…> трактовка образа совершенно другая. Помимо арий и хоровых исполнений, есть речитатив, где говорится, что "надо отстоять Русь", - добавил Денисенко, отметив актуальность постановки.

Кроме этого на сцене драматического театра имени А. В. Луначарского зрителям была показана театральная мистерия "Кармина Бурана". В центре сюжета - поэт и девушка, которые пытаются найти ответы на вечные вопросы - о любви, измене, ревности. Как отметил режиссер-постановщик мистерии Александр Лебедев, слова которого приводит пресс-служба театра, главное действующее лицо в спектакле - хор, где у каждого артиста была прописана своя задача отобразить бытовую составляющую средневекового человека. Балет в постановке является воплощением представлений человека о духовном мире, боге и дьяволе, о невозможности противостоять власти могущественной Фортуны.

Гендиректор Донецкого театра добавил, что с начала специальной военной операции многие ведущие солисты театра уехали, однако сейчас, благодаря появлению в коллективе молодых исполнителей, дефицита артистов нет, состав хора и оркестра также удалось сохранить. По словам Денисенко, здание, построенное еще перед Великой Отечественной войной, иссечено осколками, нет ни одного целого окна, однако театр ни на один день не останавливал свою работу и продолжал репетиции. В 2014 году три снаряда попало в склад декораций, почти 80% реквизита и костюмов сгорели, театр смог все восстановить лишь благодаря поддержке РФ. Руководитель литературно-драматургической части театра Наталья Дейнека отметила, что с 2014 года театр осуществил порядка 15 премьер.

Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, ставший участником федеральной программы "Большие гастроли", впервые представил свои спектакли в Севастополе. Всего в рамках гастролей по Крымскому полуострову коллектив покажет шесть спектаклей. Зрители Керчи, Севастополя и Симферополя увидят балет "Пер Гюнт" Э. Грига, театральную мистерию "Кармина Бурана" К. Орфа и оперу "Князь Игорь" А. Бородина. После этого театр ждет премьера в Москве. Как ожидается, 9 сентября на новой сцене Большого театра труппа покажет постановку "Князь Игорь", а 10 сентября совместно с "Кремлевским балетом" - премьеру балета "Война и мир".

О театре

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко ведет свою историю с 1930-х годов. В его репертуаре - классические русские и зарубежные постановки, балет и опера, оперетты и мюзиклы, а также спектакли для детей. В 1992 году при театре была создана школа хореографического мастерства Вадима Писарева. С 2014 года, по словам руководителя, театр работает при поддержке России, часто бывает с гастролями в регионах РФ, а также продолжает готовить новые постановки, несмотря на обстрелы, которым неоднократно подвергался Донецк.