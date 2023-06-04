В Ингушетии открыли первую художественную галерею

Первой в галерее стала приуроченная к годовщине образования региона выставка "Искусство Ингушетии: традиции и современность"

МАГАС, 4 июня. /ТАСС/. Первую выставочную художественную галерею открыли в Ингушетии в День республики в воскресенье. Первой в галерее стала выставка "Искусство Ингушетии: традиции и современность", приуроченная к годовщине образования региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В рамках празднования годовщины образования Ингушетии в городе Сунжа открыли первую художественную галерею - выставочный центр для проведения экспозиций и мастер-классов от российских художников. В новом здании будут выставлять произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, рассказывающие об истории и культуре народа. Также галерея откроет свои двери для художников и мастеров из других северокавказских регионов", - говорится в сообщении.

В галерее планируется проводить персональные выставки и вернисажи ингушских художников, мастер-классы, ярмарки и аукционы живописных работ.

"Заказчиком объекта выступил национальный фонд развития Ингушетии, на реализацию проекта направлено порядка 50 млн рублей, помещения на цокольном этаже центра планируется использовать как хранилище непосредственно самой галереи и для организации дополнительных выставок и мастер-классов. В рамках праздничных мероприятий к 31-й годовщине образования республики развернута выставка живописи и декоративно-прикладного искусства "Искусство Ингушетии: традиции и современность", - добавили в пресс-службе.

Ко Дню республики в Ингушетии проходят около 100 мероприятий: праздничные концерты в домах культуры, выставки, творческие конкурсы, спектакли, круглые столы, фестиваль с участием коллективов народных промыслов и другие.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года было принято решение об образовании республики.