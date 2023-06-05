Скрипачи из дружественных стран заменят западных музыкантов на конкурсе имени Янкелевича

По словам народного артиста СССР Владимира Спивакова, победа в конкурсе дает творческий старт начинающим музыкантам

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Музыканты из дружественных стран заменят западных участников, которые не смогут приехать в 2024 году в Омск на VI Международный конкурс скрипачей имени Юрия Янкелевича, учителя народного артиста СССР Владимира Спивакова. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи со Спиваковым.

"Мы с Владимиром Теодоровичем обсудили этот вопрос. Мы очень хотим, чтобы этот конкурс продолжался, и он будет продолжаться. Сейчас мы вместе подумаем над форматом, над сроками проведения, потому что конкурс раз в два года проводится. В том году он, к сожалению, прошел в онлайн-формате. Сейчас подумаем, кого на следующий конкурс пригласить. К сожалению, могут не все приехать в связи с позицией некоторых западных стран, но много дружественных стран, я уверен, что там очень много талантливых людей, которые захотят поучаствовать в конкурсе", - приводит слова Хоценко пресс-служба правительства Омской области.

Спиваков отметил, что победа в конкурсе дает творческий старт начинающим музыкантам. "Когда-то я говорил, что эти молодые люди, дети еще, по сути дела, музыкальный успех которых случился в Омске, они станут посланцами Сибири в мире. Так и получилось", - цитирует его пресс-служба.

В качестве примера он привел испанскую скрипачку Марию Дуэньяс, которая стала победительницей конкурса в 2018 году. По словам Спивакова, сейчас она одна из самых востребованных скрипачек в мире. И в каждом интервью девушка вспоминает о том, что именно победа в Омске, где она получила в качестве главного приза скрипку конца XIX века итальянского мастера Дегани, открыла перед ней творческие горизонты. "Это был такой первый в ее жизни значимый конкурс. Она долгое время играла на этом инструменте", - рассказал Спиваков.

Международный конкурс юных скрипачей имени выдающегося скрипача, заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича организовали в 2009 году в Омске к 100-летию со дня рождения музыканта, детские годы которого прошли в сибирском городе. Состязание проводится для двух возрастных категорий: до 15 лет и от 15 до 25 лет включительно.

В конкурсе, который проводится каждые два года, ранее принимали участие скрипачи из разных стран, включая США, Германию, Испанию, Словению и Японию. В 2022 году соревнование провели в онлайн-формате из-за невозможности присутствия в Омске членов жюри и некоторых иностранных конкурсантов. Гала-концерт победителей этого конкурса осенью того же года отменили по той же причине.