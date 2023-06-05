В Татарстане впервые пройдет книжный фестиваль "МИГ"

Мероприятие пройдет 7-8 октября

ТАСС, 5 июня. Новый региональный книжный фестиваль "МИГ" впервые пройдет в Татарстане в октябре 2023 года. Его презентация состоялась на книжном фестивале "Красная площадь", сообщили в пресс-службе "МИГ".

"На книжном фестивале "Красная площадь" заявил о себе новый региональный книжный фестиваль "МИГ", который впервые пройдет 7-8 октября 2023 года в Менделеевске, Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый фестиваль выйдет за рамки классического книжного события и станет "эффективным инструментом социокультурного развития территории, объединив интересы всех заинтересованных в этом сторон".

Героями первого книжного фестиваля "МИГ" династия инновационных российских промышленников и филантропов Ушковых. "Они инвестировали в развитие будущего Менделеевска еще в XIX веке, быстрее других внедряли в производство и жизнь передовые идеи и достижения науки. Ушковы привлекали лучших архитекторов, чьи здания вошли в историю России - дома Ушковых в Казани и в Москве, усадьба в Менделеевске - и сегодня славят города, где они построены, привлекают туристов и вызывают гордость у местных жителей", - говорится в сообщении.

ТАСС является генеральным инфопартнером фестиваля "Красная площадь".