5 июня, 19:00

В Татарстане впервые пройдет книжный фестиваль "МИГ"

Мероприятие пройдет 7-8 октября

ТАСС, 5 июня. Новый региональный книжный фестиваль "МИГ" впервые пройдет в Татарстане в октябре 2023 года. Его презентация состоялась на книжном фестивале "Красная площадь", сообщили в пресс-службе "МИГ".

"На книжном фестивале "Красная площадь" заявил о себе новый региональный книжный фестиваль "МИГ", который впервые пройдет 7-8 октября 2023 года в Менделеевске, Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый фестиваль выйдет за рамки классического книжного события и станет "эффективным инструментом социокультурного развития территории, объединив интересы всех заинтересованных в этом сторон".

Героями первого книжного фестиваля "МИГ" династия инновационных российских промышленников и филантропов Ушковых. "Они инвестировали в развитие будущего Менделеевска еще в XIX веке, быстрее других внедряли в производство и жизнь передовые идеи и достижения науки. Ушковы привлекали лучших архитекторов, чьи здания вошли в историю России - дома Ушковых в Казани и в Москве, усадьба в Менделеевске - и сегодня славят города, где они построены, привлекают туристов и вызывают гордость у местных жителей", - говорится в сообщении.

ТАСС является генеральным инфопартнером фестиваля "Красная площадь". 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация