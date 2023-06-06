В список участников Международной молодежной премии "Восхождение" вошли около 80 авторов

Победителей определят в четырех номинациях: "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература" и "Киносценарий"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жюри и оргкомитет Международной премии "Восхождение" объявили длинный список участников сезона 2023 года. В него вошли 78 авторов из России и стран СНГ, сообщили ТАСС во вторник в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.

"Всего на премию поступило более 130 заявок от молодых литераторов в возрасте от 18 до 35 лет из 43 городов, краев и областей России, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья. В длинный список вошли 78 авторов по четырем номинациям", - сказали учредители премии.

Жюри "Восхождения" будет определять победителей в четырех номинациях: "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература" и "Киносценарий". В список тех, кто поборется за первенство, вошли молодые прозаики Александр Лобанов, Фалена Лысакова, Анна Маркина, Татьяна Шипилова, а также поэты Денис Балин, Евгения Джен Баранова и Стефания Данилова. Детскую и подростковую литературу представляют Гульшат Абдеева, Айно Васильева, Валерия Гречина и Ольга Замятина, а киносценарий - Мария Алсуфьева, Иван Благочинный, Павел Головин, Вагаршак Мирзоян и другие.

Председатель оргкомитета, вице-президент Русского ПЕН-центра, писатель Борис Евсеев сообщил, что имена авторов из короткого списка станут известны в конце октября. Из числа финалистов жюри выберет по одному лауреату в каждой из номинаций. Каждый победитель получит денежный приз. Кроме того, по итогам премиального цикла издадут сборник произведений конкурсантов. "Одна из особенностей премии: в номинации "Киносценарий" мы принимаем не только опубликованные произведения, но и рукописи, чтобы дать возможность проявиться еще не признанным талантам. И еще одна особенность: в нашей премии нет приглашаемых со стороны "ридеров", с первого и до последнего шага произведениями молодых авторов занимаются только признанные мастера своего дела", - добавил Евсеев.

Оценивает произведения конкурсантов жюри, возглавляемое писателем Евгением Поповым. В его состав вошли поэты и писатели Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева и Марина Кудимова.

Премия "Восхождение" основана в 2021 году, руководитель проекта - президент Русского ПЕН-центра Владимир Семенов. В 2023 году премию поддерживает Президентский фонд культурных инициатив". Церемония награждения лауреатов состоится в конце ноября 2023 года.