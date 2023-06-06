Церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" пройдет 18 июня в Театре им. Вахтангова

Награды раздадут создателям лучших театральных премьер сезона 2022-2023 годов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тридцать вторая церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" состоится 18 июня в Театре имени Вахтангова, награды раздадут создателям лучших театральных премьер сезона 2022-2023 годов, сообщила во вторник пресс-служба смотра.

"Почетный приз "За честь, достоинство и служение зрителю" будет вручен узбекскому актеру и режиссеру Рустаму Сагдуллаеву, прославившемуся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни "старики". Это уже второй наш опыт, когда "Хрустальная Турандот" вышла за границы Москвы и России. Совместно с исполкомом СНГ мы награждаем артистов из братских стран. В прошлом году лауреатом стал актер из Белоруссии Владимир Гостюхин", - привели в пресс-службе слова создателя премии, продюсера и режиссера Бориса Беленького.

"Хрустальная Турандот" основана в 1991 году. Название премия получила в честь спектакля Театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". Церемония проходит в виде спектакля по оригинальному сценарию, главными героями в котором являются Принцесса Турандот и лауреаты премии. В разные годы роль принцессы исполняли Мария Аронова, Ольга Прокофьева, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Валерия Ланская. На церемонии 2023 года в этом образе на сцену выйдет Елизавета Арзамасова.

"Именно ей выпала почетная миссия - огласить со сцены имена лауреатов в традиционных номинациях: "За лучший дебют", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую сценографию", "За лучшую режиссуру", "Лучший спектакль сезона". Компанию ее Высочеству составит Очарованный зритель в исполнении ведущего артиста Московского театра оперетты Александра Бабика", - сообщили организаторы.

Изначально "Хрустальная Турандот" создавалась как московская театральная премия, но в 2022 году она распространилась за пределы России. Первая премия была вручена 25 мая 1991 года, ее лауреатом стала исполнительница роли Турандот в вахтанговской постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова. В разные годы лауреатами "Хрустальной Турандот" становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Сергей Женовач, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие актеры, режиссеры и художники.