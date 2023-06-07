"Кинопоиск" назвал самую популярную актрису сериалов весной 2023 года

Ей стала Любовь Аксенова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Любовь Аксенова стала самой популярной актрисой из всех, кто снимается в сериалах российского и зарубежного производства. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" по ссылкой на данные индекса "Кинопоиск Pro".

Индекс "Кинопоиск Pro" измеряет популярность тысячи сериалов - как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Он основан на данных "Яндекса" и Google.

"В апреле-мае 2023 года Любовь Аксенова стала самой популярной актрисой из всех актеров и актрис, которые снимаются в сериалах, как российских, так и иностранных", - рассказали в "Кинопоиске".

Согласно данным сервиса, новый сериал с Аксеновой "Жить жизнь", который вышел в апреле в онлайн-кинотеатре Start, практически сразу попал в топ-10 самых популярных сериалов в России по данным индекса "Кинопоиск Pro" и держится в нем уже семь недель подряд.

Кроме того, за последние полгода в прокат также вышли два фильма с участием актрисы: "Гром: Трудное детство" и "Нюрнберг", а также новые сезоны двух сериалов, в которых она играет главную роль: "Бывшие" от сервиса Start и "Почка" от платформы Kion. "Оба сериала в первые недели после премьеры новых сезонов попадали в топ-20 самых популярных сериалов среди зрителей России, и несколько месяцев не покидали топ-100 индекса "Кинопоиск Pro", - добавили в "Кинопоиске".

По данным энциклопедии "Кинопоиска", карточку Аксеновой за апрель и май 2023 года также открывали чаще, чем карточки других актеров и актрис, которые снимаются в сериалах, как российских, так и иностранных.