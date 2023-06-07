Диана Арбенина представила новый трек на Национальной премии интернет-контента

Композиция называется "Один"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента прошла в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на церемонии представила зрителям новую композицию "Один" из готовящегося альбома, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии также представили новую песню "Возрождение" продюсера Максима Фадеева. Артист балета, танцор Сергей Полунин поставил и показал хореографический номер, а исполнил композицию хор Сретенского монастыря.

Музыкант Юрий Бардаш спел с группой "Родная речь" и хором Сретенского монастыря. Появление Бардаша на сцене с премьерой песни "Соколка" стало его первым за год публичным выступлением.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.