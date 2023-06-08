Ансамбль ФСБ в День России выступит в Перовском парке

В дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" сообщили, что выступление состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ исполнит песни и мелодии на выступлении в Перовском парке, которое состоится 12 июня, в День России. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"12 июня, в День России, в 16:00 мск Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации подарит гостям Перовского парка настроение праздника, исполнив на главной сцене хорошо всем знакомые зажигательные песни и мелодии. Выступление состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках", - рассказали в дирекции фестиваля.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России ведет свою историю с 1978 года, является одним из ведущих музыкальных коллективов страны. Ансамбль обеспечивает деятельность органов Федеральной службы безопасности, участвует в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях как в России, так и за рубежом. Репертуар коллектива составляют лучшие образцы русской и иностранной классической музыки, а также хореографии.

Жители и гости столицы смогут наслаждаться музыкой в исполнении военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках Москвы и области в течение всего лета. В рамках седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых - в московских парках культуры и отдыха. Завершится музыкальный марафон на Красной площади XVI Международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября.