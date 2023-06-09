В Магадане открылся фестиваль современного искусства "Территория"

По словам организаторов, одним из ключевых событий мероприятия станет аудиоспектакль-променад "У меня слезы оттого, какое здесь море синее" режиссера Александра Шумилина

МАГАДАН, 9 июня. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства "Территория. Магадан", приуроченный к 70-летию Магаданской области, открылся в пятницу. "Территория" проходит в регионе в третий раз, в 2023 году участники и гости города увидят спектакли из Москвы, постановки победителей восьмого конкурса региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон", посетят несколько лекций и мастер-классов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Мы рады вновь встретиться с поклонниками современного искусства в Магадане, чтобы вместе отметить 70-летие Магаданской области и получить незабываемые впечатления. Нас вдохновляет возможность показать зрителям замечательные спектакли победителей восьмого конкурса региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон". Надеюсь, что театральная программа фестиваля порадует зрителей, а профессиональная программа окажется полезна ее слушателям", - отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс" Виктория Васильева.

Так, зрители увидят на сцене магаданского музыкального и драматического театра имени М. Горького спектакль-концерт "Фрида", моноспектакль "P.S. Ахматова" режиссера Дмитрия Сердюка. В Магаданском областном театре кукол пройдет спектакль "Детство. Коромысли. Глава 3" режиссера Полины Кардымон - проект Международного театрального фестиваля "Толстой" из Тулы и Новосибирской лаборатории современного искусства.

Масштабным событием станет аудиоспектакль-променад "У меня слезы оттого, какое здесь море синее" режиссера Александра Шумилина. Он подготовлен пермской театральной компанией "Немхат" и мобильным художественным театром. Иммерсивная прогулка будет проходить по улицам города ежедневно с 10 по 15 июня.

Фестиваль завершится 15 июня театрально-музыкальным вечером "Ловля бабочек в ночное время" заслуженного артиста России Сергея Чонишвили, а также прозвучат произведения композитора и пианиста Олега Белова, лауреата конкурса композиторов имени Д. Д. Шостаковича.

Кроме того, Московский музей современного искусства представит фотографический проект "Возможности всесторонней коммуникации" в Магаданском областном краеведческом музее. Выставка будет работать с 10 июня по 20 августа.

Об организаторах фестиваля

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" - единственный в России фестиваль-школа с международным статусом.

Московский музей современного искусства - первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.

Компания "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства. "Полюс" занимает первое место в мире среди золотодобытчиков по объемам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Республике Саха (Якутия).