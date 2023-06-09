В Сухуме открылась выставка работ русских художников XX века в преддверии Дня России

В экспозиции представлены произведения живописи и графики Василия Шухаева, Валентина Контарева, Ольги Брендель, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова и других

СУХУМ, 9 июня. /ТАСС/. Работы русских художников XX века из собрания Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций представлены на выставке "Пленительный рай", открывшейся в пятницу в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии в Сухуме.

На выставке представлены произведения живописи и графики Василия Шухаева, Валентина Контарева, Ольги Брендель, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова и других. Экспозиция организована при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и Дома Москвы в Сухуме в честь Дня России.

"Это первая летняя выставка, и она посвящена русским художникам, которые в 20-х, 30-х, 40-х годах прошлого века приехали в Абхазию, и она стала для них не только местом пребывания, но и неиссякаемым творческим источником. Кроме того, эти художники сыграли очень важную роль в формировании профессиональной художественной среды, это касается и художественного училища, и общественных организаций, созданных при их содействии. И вообще - эта выставка о любви к тому месту, где они жили и работали, иначе как понять, что знаменитый русский художник Василий Шукаев создает прекрасную серию "Нартский эпос", а Евгений Котляров - картины на тему махаджирства. Эти художники, которые имели за плечами русские и европейские художественные традиции, в Абхазии прониклись ее культурой и историей", - сказала, открывая экспозицию, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава от имени правительства Москвы приветствовал посетителей выставки. "Учитывая, что в Абхазии хранится большое количество работ российских художников, мы приняли решение провести выставку в преддверии Дня России", - сказал он. Бигвава отметил, что представленные на выставке работы являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия России и поблагодарил Национальную картинную галерею и ЦВЗ за организацию такого мероприятия.

Выставка продлится до 18 июня.