В Санкт-Петербурге откроется Международный музыкальный фестиваль Stereoleto

Мероприятие продлится в общественном пространстве "Севкабель порт" до 11 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Более 30 артистов выступят на 22-м международном музыкальном фестивале Stereoleto, который откроется в субботу в общественном пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге и продлится до 11 июня.

"В этом году, как и в предыдущие годы, у нас отличная музыкальная программа на все вкусы, возрасты и для разных музыкальных предпочтений. У нас есть и артисты легендарные, такие как Лещенко, Кузьмин, группа "Альянс"; есть артисты - инди-звезды современные: Антоха MC, "Казускома", Дельфин. И много новых артистов, которые еще не так известны, но обязательно найдут своего слушателя", - рассказал журналистам в преддверии открытия основатель и продюсер фестиваля Илья Бортнюк.

В общей сложности на фестивале выступят 38 артистов. Музыкальная часть программы развернется на трех сценах, две из которых разместятся под открытым небом.

Участниками первого дня станут Баста; группа "Альянс"; коллектив Shiran из Израиля; Антоха MC, Mr. Bruce и DJ Topor, которые исполнят композиции "Михей и Джуманджи"; турецкая рок-группа Lalalar и другие. Во второй день для публики выступят Лев Лещенко, группа Zoloto, Владимир Кузьмин, Тося Чайкина и еще 15 артистов.

Фестиваль рассчитан на семейную аудиторию. "У нас достаточно много есть различных зон, где можно и поиграть, и полежать на гамаках, и попрыгать, и побегать. Есть разнообразный фудкорт и маркет, где будут представлены местные дизайнеры", - добавил Бортнюк.

Stereoleto проводится ежегодно с 2002 года. В разные годы на его сцене выступали Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds, Buena Vista Social Club. В 2022 году в числе участников были Жанна Агузарова, группы The Hatters и Shortparis, Леонид Агутин.