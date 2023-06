Умер сыгравший в сериале "Во все тяжкие" Майк Батайе

Ему было 52 года

ТАСС, 10 июня. Американский комик и актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008 - 2013), умер на 53 году жизни от сердечного приступа. Об этом в понедельник сообщила семья актера.

"С огромной печалью и тяжелым сердцем я и мои сестры объявляем о смерти нашего дорогого брата Майка Батайе в четверг, 1 июня", - говорится в сообщении сестры актера в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации журнала Variety, Майк Батайе снялся в трех эпизодах сериала "Во все тяжкие" в роли Денниса Марковски, менеджера прачечной Lavanderia Brillante, которая также использовалась как химическая лаборатория для двух главных героев Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

Батайе также снялся в таких шоу, как "В Филадельфии всегда солнечно" (It's Always Sunny in Philadelphia, 2005 - по наст. время), "Шоу Берни Мака" (The Bernie Mac Show, 2001 - 2005) и "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond, 1996 - 2005).

Он стал одним из первых американских комиков, выступивших на Ближнем Востоке. Он выступал в Дубае, а также в Египте, Ливане и Иордании.