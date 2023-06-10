Космонавты Джанибеков и Авдеев станут почетными гостями фестиваля "108 минут" в Калуге

В списке приглашенных спикеров также Сергей Кудь-Сверчков, Олег Артемьев и Олег Блинов

КАЛУГА, 10 июня. /ТАСС/. Космонавты Владимир Джанибеков, Сергей Авдеев, Сергей Кудь-Сверчков, Денис Матвеев станут почетными гостями фестиваля "108 минут", который открылся в субботу в Калуге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

"У нас впервые такое большое число почетных гостей - порядка 10 спикеров, среди которых космонавты Владимир Джанибеков, Сергей Авдеев, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Артемьев, Олег Блинов. Главной темой фестиваля стал 60-летний юбилей полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и летчика-космонавта Валерия Быковского. Его полет занял почти пять суток, что до сих пор является самым длительным одиночным космическим полетом", - рассказала собеседница агентства.

В рамках фестиваля 9 июня откроется планшетная выставка "Чайка" и "Ястреб", на ней представлены порядка 50 экспонатов, в том числе открытка с автографами 11 астронавтов. Эту открытку летчику-космонавту Андрияну Григорьевичу Николаеву послал калужанин с просьбой выслать обратно с автографом. "Николаев работал в первом отряде космонавтов, он собрал автографы у всех участников отряда, в том числе и Быковского, у всех 11 космонавтов, и отправил обратно. Кроме этого, в экспозицию войдут редкие фотографии космонавтов, в том числе сделанные во время визита Терешковой в Калугу, архивные документы и плакаты, с которыми Родина встречала героев космоса", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль "108 минут" организован Государственным музеем истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и Ассоциацией музеев космонавтики России, проходит при поддержке госкорпорации "Роскосмос", Президентского фонда культурных инициатив и правительства региона.